Những ngày qua, nhiệt độ xuống thấp đã gây ra hiện tượng sương muối tại một số khu vực trũng thấp của phường Chiềng Cơi. Đặc biệt tại bản Hôm và bản Mông Yên (phường Chiềng Cơi), lớp băng mỏng phủ trắng lá cà phê vào sáng sớm và tan nhanh khi nắng lên, khiến lá non bị cháy, táp héo.

Chị Nguyễn Thị Oanh (bản Hôm) cho biết gia đình có 6.000m² cà phê. Ngay khi nghe dự báo thời tiết, vợ chồng chị đã phải túc trực ngoài nương từ sáng đến tối muộn để phủ bạt giữ ấm cho cây.

Người dân phủ bạt cho diện tích cây cà phê. Ảnh: Báo Sơn La

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Xuân Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi xác nhận, đợt rét đậm này đã làm khoảng 10ha cà phê tại địa phương bị ảnh hưởng. UBND phường đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó.

Cà phê hiện là cây trồng chủ lực của Sơn La với sản lượng 34.000 tấn/năm, giá trị xuất khẩu đạt 100 triệu USD. Do đó, việc bảo vệ diện tích canh tác trước thiên tai là nhiệm vụ cấp bách.

Trước diễn biến thời tiết xấu (dự báo có nơi dưới 10 độ C), Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Sơn La khuyến cáo bà con khẩn trương ủ gốc bằng phụ phẩm nông nghiệp.

Ngoài ra, người dân cần hun khói ở đầu hướng gió để giảm tác động của sương muối. Tại những nơi chủ động được nguồn nước, bà con nên tưới nước phá sương vào sáng sớm trước khi mặt trời lên để tránh hiện tượng táp lá, khô cành.