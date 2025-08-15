Ngày 15/8, Ban Quản lý Dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có buổi làm việc với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhằm thảo luận về việc đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất cho trường.

Dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Khánh Hòa cùng đại diện chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự án sửa chữa cơ sở vật chất cho trường có mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Các hạng mục cải tạo và sửa chữa bao gồm nhà hiệu bộ, nhà giảng đường, nhà học đa chức năng, các công trình phụ trợ, nâng cấp hệ thống điện và chiếu sáng. Bên cạnh đó, sẽ cải tạo sân và hệ thống thoát nước, cùng với việc mua sắm thiết bị giảng dạy mới.

Thời gian thi công dự kiến trong 120 ngày, mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục khang trang, an toàn, hiện đại và thân thiện cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, cho biết trường có khoảng 500 học sinh và 44 giáo viên. Hiện tại, các hạng mục, cơ sở vật chất tại trường đã xuống cấp. Ông nhấn mạnh: “Việc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất là rất cần thiết để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh".

Theo ông Thắng, việc sửa chữa và nâng cấp các phòng học, ký túc xá, và các trang thiết bị giảng dạy sẽ giúp tạo ra môi trường học tập tốt hơn cho sinh viên. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sinh viên đến từ các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị chủ đầu tư phải phối hợp với nhà trường cùng các nhà thầu để đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như an toàn cho học sinh, giáo viên và công nhân thi công.

Ngoài ra, ông Thanh nhấn mạnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cam kết sẽ hỗ trợ trường trong việc tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Các đơn vị giám sát phải đảm bảo quy trình thi công diễn ra đúng quy định, hiệu quả và tránh lãng phí.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang xuống cấp. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị đơn vị tư vấn giám sát, thi công và các phòng ban chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng.

Ngoài ra, ông cũng cam kết tập trung nguồn lực, phối hợp với các đối tác và chính quyền địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất.