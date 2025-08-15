Xã Buôn Đôn không nằm trong diện sáp nhập đơn vị hành chính và được đổi tên từ xã Krông Na. Đây là địa phương có diện tích tự nhiên cấp xã rộng nhất cả nước với hơn 1.100km2.

Người dân vui mừng khi được tặng nhà mới. Ảnh: Hải Dương

Thời gian qua, xã Buôn Đôn được giao xóa 96 căn nhà tạm, nhà dột nát, và những căn nhà này đều phải xây mới. Tính đến chiều 14/8, tất cả 96 căn nhà đã hoàn thành và đang làm các thủ tục bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng.

Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Trần Thị Thủy - Phó chủ tịch UBND xã - cho biết trong giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ, giá vật liệu bất ngờ tăng cao, nguồn cung cấp khan hiếm nên ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai. Ngoài ra, mưa lớn xảy ra liên tục, kéo dài nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

Đáng chú ý, một số hộ dân được duyệt hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát chưa có đất ở; có hộ có đất ở nhưng từ khi nhận chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất; một số hộ đang làm nhà tạm trên đất nông nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Những nguyên nhân nói trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng.

"Dù có rất nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, UBND xã, các tổ chức chính trị, xã hội xác định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chính sách mang tính chiến lược, lâu dài theo phương châm dân giàu nước mạnh. Từ đó, địa phương đã chủ động rà soát, nhanh chóng xác định đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức nên đã giúp việc triển khai được sớm hơn" - bà Thủy nói.

Nhiều bài học từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Buôn Đôn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ khác trong thời gian tới.

Theo bà Trần Thị Thủy, đó là các bài học như quyết tâm chính trị cao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; công tác chỉ đạo phải quyết liệt, đeo bám công việc, thành lập các tổ công tác, phân công việc rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Ông Y Nẹn Kdoh (áo vàng) vui mừng cảm ơn chính quyền địa phương đã tặng ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Hải Dương

Ngoài ra còn phải sáng tạo, linh hoạt trong cách làm, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, đặc biệt trong việc thực hiện xây dựng nhà tiền chế trên đất quy hoạch sau đó giải quyết song song các thủ tục tiếp theo; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ quỹ đất cũng như các nhà tài trợ về đất, tiền để xây dựng nhà....