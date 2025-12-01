Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất Sa Đéc – nơi nằm bên dòng Sa Giang nối liền sông Tiền và sông Hậu.

Theo ông, từ những hạt giống đầu tiên được các bậc tiền nhân cần mẫn ươm mầm từ hàng trăm năm trước, Sa Đéc nay đã thoát khỏi hình ảnh một làng hoa khiêm tốn để trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 2.000 chủng loại, trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, phân phối khắp cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 khai mạc vào tối 27/12. Ảnh: T.X

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định festival lần này với chủ đề "Sắc hoa ngày mới" không chỉ đơn thuần là một sự kiện du lịch, mà còn là lời khẳng định về sự thay đổi tư duy của người nông dân "Thủ phủ hoa miền Tây".

Ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 là cam kết mạnh mẽ của Đồng Tháp trong việc tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

“Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025 càng thêm ý nghĩa khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa - kiểng của tỉnh Đồng Tháp chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ”, ông Ngại cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ, mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc là một “đại sứ du lịch”, góp phần lan tỏa giá trị và nét độc đáo của làng hoa trăm năm tuổi đến với bạn bè, du khách gần xa.

Hàng nghìn người dân và du khách theo dõi lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm 2025. Ảnh: H.T

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 với thông điệp “Sắc hoa ngày mới”. Ảnh: H.T

Sắc hoa rực rỡ ở Sa Đéc. Ảnh: H.T

Nghề trồng hoa Sa Đéc được vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể. Ảnh: H.T

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã có bài phát biểu đầy cảm xúc trước hàng nghìn người dân và du khách.

Ông nhấn mạnh, hoa Sa Đéc không chỉ đẹp mà còn có hồn. Đó là hồn của những người cha, người mẹ dậy từ tinh mơ; hồn của những đôi tay chai sần vẫn nâng niu từng chậu hoa kiểng; hồn của những thế hệ nối tiếp nhau, giữ nghề không chỉ vì sinh kế, mà vì tình thương mến.

Nhìn lại lịch sử hơn trăm năm của làng hoa bên dòng Sa Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi nhắc về những ngày đầu nghề hoa "bén rễ" như một nếp mưu sinh hiền lành. Khác với hoa trong nhà kính, hoa Sa Đéc vươn mình trong mưa nắng chan hoà, trong mùa nước nổi và cả những năm tháng gian nan của đất nước.

"Mỗi bông hoa nở là một lần người nông dân cúi xuống với đất, một lần ngước lên với trời, một lần học cách kiên nhẫn", ông nói.

Theo ông, việc nghề trồng hoa Sa Đéc được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể chính là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho những người đã âm thầm làm đẹp cho đời.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu. Ảnh: BTC

Ông Lê Minh Hoan đặt vấn đề về việc nâng tầm giá trị cho làng hoa. Ông cho rằng nếu chỉ bán theo chậu, giá trị của hoa sẽ có giới hạn nhưng nếu gắn vào đó một câu chuyện, một trải nghiệm hay một tác phẩm nghệ thuật, giá trị sẽ không đo đếm được bằng tiền.

"Đó chính là kinh tế sáng tạo, nơi hoa không chỉ nở trên luống mà nở trong tâm trí con người", ông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng Sa Đéc sẽ trở thành một "không gian sáng tạo" – nơi giới trẻ khởi nghiệp, nghệ sĩ tìm cảm hứng và du khách ở lại lâu hơn để thấu hiểu và cảm nhận thay vì chỉ đến chụp ảnh rồi đi.

"Hoa dạy người ta biết nở đúng mùa, kiểng dạy người ta biết chờ đợi. Cái đẹp không chỉ ở bông hoa hay dáng kiểng, mà ở sự nhẫn nại, hiền hòa và tình yêu đất nước được truyền từ đời này sang đời khác" - Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.

Ông cũng gợi mở về một "ngành kinh tế di sản", kết nối làng hoa với làng bột, các kiến trúc nhà cổ, biệt thự xưa và cả những lò gạch cũ của Đồng Tháp.

Ông Hoan mong muốn tinh thần hoa Sa Đéc sẽ thấm sâu vào các quyết sách phát triển của tỉnh. Ông kỳ vọng những lễ hội tương lai sẽ do chính cộng đồng làm chủ tổ chức, tạo ra giá trị bền vững cho chính cộng đồng.