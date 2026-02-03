Hơn 2.000 đại biểu, du khách khảo sát, khám phá Thung Ui ở Ninh Bình

Hiệp hội Du lịch Ninh Bình vừa phối hợp với doanh nghiệp địa phương tổ chức chương trình famtrip khảo sát khu du lịch Thung Ui và một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chương trình thu hút hơn 2.000 đại biểu đại diện cho hơn 750 hãng lữ hành trên cả nước tham gia.

Đến đây du khách được trải nghiệm văn hóa Mường cùng người dân bản địa

Thung Ui nằm trong thung lũng Mộc Hoàn thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Đây là một điểm du lịch mới mẻ và đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào khai thác, đón khách trong thời gian tới.

Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không gian tĩnh lặng, được đánh giá phù hợp với loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Hệ thống công trình tâm linh như Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn… cùng hồ nước và các hạng mục phụ trợ phục vụ phát triển văn hóa - du lịch tín ngưỡng đang dần đưa Thung Ui trở thành điểm đến mới nổi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check-in và trải nghiệm.

Du khách tham gia đốt lửa trại tại Thung Ui

Qua khảo sát thực tế, nhiều người tỏ ra ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, thung lũng cùng hệ sinh thái tự nhiên còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Bên cạnh đó, việc lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Mường tại khu vực Thung Ui được các chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao.

Trong khuôn khổ chương trình famtrip, ngày 3/2, đoàn tham quan, khảo sát và trải nghiệm một số dịch vụ du lịch tại các điểm đến nổi bật của tỉnh Ninh Bình như: chùa Bái Đính, khu du lịch hồ Đồng Chương, Tam Chúc, Tam Cốc - Bích Động và Tràng An.

Nơi đây trở thành điểm đến mới nổi, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh

Các đại biểu và du khách được tham quan các công trình văn hóa tâm linh, ngồi thuyền trải nghiệm trên dòng nước xanh như ngọc, giao lưu văn hóa Mường như ném còn, nhảy sạp, đánh mảng, đi cà kheo, đánh chiêng, đốt lửa trại…

Thông qua hoạt động famtrip, ban tổ chức kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành sẽ có thêm thông tin thực tế, từ đó xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, đưa Thung Ui cũng như các điểm đến của Ninh Bình vào chương trình khai thác, quảng bá rộng rãi tới du khách trong và ngoài nước.

Du khách thích thú trải nghiệm đi cà kheo