Đến Ninh Bình, ngoài việc tham quan, trải nghiệm các khu, điểm du lịch nổi tiếng, nhiều du khách trong nước và quốc tế thích thú trước những vật dụng gắn với đời sống văn hóa vùng nông thôn Bắc Bộ tại Bảo tàng Tam Cốc ở phường Nam Hoa Lư.

Bảo tàng Tam Cốc được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa dành cho du khách khi đến Ninh Bình; tái hiện đời sống sinh hoạt và những giá trị truyền thống của người dân địa phương, hài hòa với bối cảnh thiên nhiên đặc trưng của vùng Tam Cốc.

Đại diện Bảo tàng Tam Cốc cho biết, thay vì trưng bày theo mô hình tĩnh, bảo tàng chú trọng phát triển các hoạt động trải nghiệm mang tính giáo dục và tương tác, giúp du khách - đặc biệt là khách quốc tế, gia đình có trẻ em và các nhóm nhỏ - trực tiếp tham gia một số sinh hoạt truyền thống. Qua đó, du khách có cái nhìn gần gũi, sinh động và thực tế hơn về đời sống làng quê Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung tìm hiểu đời sống nông thôn, bảo tàng còn tổ chức một số hoạt động trải nghiệm thủ công và nông nghiệp đơn giản, mang tính minh họa và giáo dục, nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương.

Các hoạt động trải nghiệm bao gồm: trải nghiệm làm chổi rơm thủ công; làm tranh gạo, bánh gạo truyền thống; thêu tranh đơn giản cũng như xay lúa, giã gạo bằng dụng cụ thủ công. Các hoạt động được tổ chức với quy mô nhỏ, có hướng dẫn phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Về quy mô đón khách, bảo tàng chủ động giới hạn số lượng khách theo khung giờ, ưu tiên trải nghiệm chất lượng, an toàn và phù hợp với không gian, lượng khách trung bình ở mức vừa phải mỗi ngày.

Trong định hướng phát triển, bảo tàng mong muốn trở thành một điểm dừng chân văn hóa bổ trợ cho du lịch Tam Cốc - Tràng An, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú của du khách và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống theo hướng gần gũi, bền vững và có trách nhiệm.

Chị Nguyễn Hoàng Linh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi có cơ hội tham quan và trò chuyện với quản lý bảo tàng, lắng nghe hành trình họ đang nỗ lực thực hiện nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tới du khách, cũng như tới các em nhỏ địa phương. Đây là một hành trình đầy ý nghĩa".

