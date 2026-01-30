Du khách thích thú nướng gà và thưởng thức thành quả của mình

Nằm trong thung lũng thuộc khu vực Thung Đụn, thôn Đam Khê Trong, phường Nam Hoa Lư, một điểm du lịch nông thôn được bao bọc bốn phía bởi các dãy núi đá vôi đang trở thành điểm đến mới thu hút nhiều du khách quốc tế khi ghé thăm Ninh Bình.

Điểm du lịch trải nghiệm nằm trong thung lũng được bao bọc bởi những dãy đá vôi sừng sững

Để đến được điểm du lịch này, du khách phải đi bộ hơn 1km từ đường trục chính Tam Cốc - Bích Động, sau đó tiếp tục di chuyển bằng thuyền trên dòng kênh nước tự nhiên trong xanh để vào thung lũng biệt lập, nguyên sơ. Trên hành trình này, thuyền len lỏi qua một hang động dài gần 100m với nhiều nhũ đá tự nhiên đẹp mắt.

Thung Đụn có diện tích khoảng 4ha, mang vẻ đẹp hoang sơ với địa hình ngập nước, chủ yếu là ruộng và ao cá, chỉ có một căn nhà nhỏ được xây dựng từ năm 1990.

Nơi đây phong cảnh nguyên sơ, thu hút khách quốc tế

Tại đây, chủ khu đất chăn nuôi gà, lợn, vịt trời, đào ao thả cá, ốc để phục vụ du khách yêu thích khám phá đời sống nông thôn. Du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như bắt vịt trời, bắt lợn, úp cá, mò ốc, leo núi và tự tay chế biến món ăn ngay tại chỗ.

Những trải nghiệm này giúp du khách cảm nhận rõ nét nhịp sống và sinh hoạt đặc trưng của làng quê Việt Nam.

Đến đây, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi tự xắn tay vào bếp làm thịt gà, băm thịt lợn và ướp gia vị, bọc lá chuối nướng than, rồi thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn Việt Nam.

Để đến được Thung Đụn khép kín, du khách di chuyển bằng thuyền trên dòng kênh tự nhiên qua hang động tối

Anh Joseph (người Anh) là một trong những du khách đến trải nghiệm tại đây và quyết định ở lại làm tình nguyện viên hỗ trợ khu du lịch.

Chia sẻ cảm nhận, anh cho biết: “Đến đây, tôi cảm thấy rất bình yên, không khí trong lành, tinh thần sảng khoái. Các trải nghiệm nông thôn rất thú vị, giúp tôi gần gũi hơn với người dân bản địa và thực sự hiểu rõ hơn về văn hóa nông nghiệp Việt Nam. Hiện tôi cũng học tiếng Việt để có thể giao tiếp nhiều hơn với mọi người”.

Conllin Licharz (người Mỹ, bên trái) và Danie (người Hungary) và tự xắn tay vào bếp chế biến món ăn mang hương vị Việt

Hai du khách Danie (người Hungary) và Conllin Licharz (người Mỹ) cùng nhau trải nghiệm các hoạt động tại khu du lịch này. Họ cho hay, đây là trải nghiệm đầu tiên và cũng thú vị nhất của họ kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Đặc biệt, các món ăn tại đây để lại ấn tượng sâu sắc với họ, bởi cách chế biến gà và chả nướng rất khác lạ, hương vị thơm ngon và hấp dẫn.

Gia đình Jason Rowe và Natalie Rowe (người Anh) cũng có nhiều ấn tượng sâu sắc sau chuyến trải nghiệm.

Chia sẻ cảm nhận, họ cho biết: “Từ chuyến thuyền chậm rãi giữa thung lũng, những bước chân leo núi xuyên qua rừng và núi đá, đến khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau ngắm nhìn Tam Cốc, mọi thứ đều rất đáng nhớ.

Hai cô con gái của chúng tôi được tham gia công việc đồng ruộng, chăm sóc vật nuôi và trải nghiệm một cuộc sống rất thật của thung lũng. Ở đây, cả gia đình có những tiếng cười, sự tò mò và nguồn năng lượng tích cực khi cùng nhau chơi đùa, làm việc giữa thiên nhiên”.

Conllin Licharz thích thú tự tay nướng chả từ thịt lợn

Gia đình người Anh này cũng nhận xét, đây không chỉ là một điểm đến mà còn là nơi những gia đình gặp nhau, trẻ em học cách gắn bó với đất đai, người lớn được sống chậm lại, kết nối với mảnh đất này.

Bà Đinh Thị Thái (66 tuổi), đại diện khu trải nghiệm, cho biết gia đình bà sinh sống và canh tác tại khu đất này từ năm 1985.

Trước đây, thung lũng chủ yếu được sử dụng để chăn nuôi và cấy lúa. Đến năm 2017, gia đình bắt đầu ấp ủ ý tưởng phát triển mô hình du lịch trải nghiệm cộng đồng, gắn với đời sống nông thôn và các vật nuôi sẵn có.

Tuy nhiên, phải đến tháng 12/2025, ý tưởng này mới chính thức được hiện thực hóa khi khu trải nghiệm bắt đầu đón những vị khách đầu tiên.

Điểm đến yên bình đối với du khách

Theo bà Thái, du khách đến tham quan, trải nghiệm sẽ được gia đình bố trí thuyền đưa đón vào thung lũng để sử dụng các dịch vụ. Mỗi lượt khách trải nghiệm được thu phí 125.000 đồng/người, mức phí này đã bao gồm một bữa ăn.

Du khách quốc tế được thưởng thức những món ăn thuần Việt

Món gà được bọc lá chuối nướng khiến Danie (người Hungary) tấm tắc

Nhiều du khách trải nghiệm leo núi tại Thung Đụn

Khu vực thung lũng rộng khoảng 4ha là khu khám phá, trải nghiệm được nhiều khách Tây lựa chọn

Thung lũng chỉ có căn nhà nhỏ, chưa có sự tác động lớn của con người đối với vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây