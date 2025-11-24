Đợt mưa lớn kéo dài khiến các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk... ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Riêng tại thủ phủ nuôi tôm hùm thuộc phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), gần như toàn bộ tôm nuôi trong các lồng bè đã bị chết vì ngộp nước.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Đoàn Văn Quang - Giám đốc Hợp tác xã Tôm hùm Sông Cầu, cho hay, số lượng tôm hùm của hợp tác xã bị chết do ngộp nước lên tới 99%. Mỗi hộ gia đình thành viên thiệt hại trung bình khoảng 3 tỷ đồng; riêng gia đình ông Quang mất khoảng 4 tỷ đồng chi phí đầu tư.

“Chưa bao giờ tôm chết nhiều như vậy. Cả những người cao tuổi địa phương cũng chưa từng thấy nước ngập sâu đến thế. Vụ tôm này, bà con định thu hoạch từ giờ tới Tết Nguyên đán nhưng giờ chúng tôi mất sạch rồi”, ông Quang buồn bã.

Tôm hùm bị chết do ngộp nước tại Sông Cầu, Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Ông cho biết thêm, tôm hùm đã ngấm nước ngọt thì không thể cứu được. Hợp tác xã đang triển khai vớt các lồng nuôi tôm lên để vệ sinh môi trường, tránh ô nhiễm lan rộng.

Theo ông, giá tôm hùm trên thị trường vào khoảng 1,1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, nếu có khách chịu mua, tôm hùm ngộp nước cũng chỉ bán được 40.000-70.000 đồng/kg, loại lớn cũng chỉ 150.000-180.000 đồng/kg. Mức giá này chỉ bằng 1/10 giá tôm hùm trên thị trường.

“Khách hàng Trung Quốc nhập khẩu tôm hùm biết sự cố đã hủy hợp đồng mua hàng với hợp tác xã”, ông Quang chia sẻ.

Việc khôi phục lại nghề nuôi tôm hùm của hợp tác xã đang gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn. Nếu vay tiền để tái đầu tư, các thành viên cũng không có khả năng trả lãi ngân hàng. Chưa kể, nếu tiến hành nuôi lại, thời gian khôi phục để có thể bán tôm ra thị trường cũng mất ít nhất từ 10-11 tháng.

Do đó, ông Quang kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ người nuôi tôm bằng cách khoanh lãi vay trong thời điểm khó khăn hiện tại. Nếu được, việc hỗ trợ số tiền nhất định, tuỳ thiệt hại của các hộ gia đình, sẽ rất thiết thực để giúp bà con gây dựng lại vùng nuôi.

Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, ông Võ Ngọc Thạch thông tin, ngành nuôi tôm hùm trên địa bàn bị thiệt hại rất nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Theo báo cáo của phường này, tính đến 17h ngày 23/11, 95% số lượng lồng, bè nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, tương ứng 77.740 lồng nuôi với khoảng hơn 20,7 triệu con tôm hùm. Tổng giá trị thiệt hại ước tính là 2.440 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND phường Sông Cầu đang kiến nghị Trung ương, tỉnh kịp thời có chính sách "khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ" và cho vay lại để phát triển sản xuất, nhất là các trường hợp vay vốn để nuôi trồng thuỷ sản.