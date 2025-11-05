Ghi nhận ngày 5/11, dù chưa đến kỳ thu hoạch nhưng nhiều hộ dân nuôi tôm hùm xanh tại vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) vẫn phải đưa lồng vào bờ, bán cho thương lái để "chạy bão".

Dọc tuyến đường vào vịnh, hàng chục ô tô đông lạnh nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Trên bờ, cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tất bật hơn bao giờ hết. Ai nấy đều tranh thủ từng phút để bảo vệ tài sản trước sức tàn phá của cơn bão.

Dưới vịnh, hàng chục tàu thuyền liên tục ra vào, mang theo hàng trăm lồng tôm lên bờ tiêu thụ. Do thu hoạch gấp và gặp sóng đánh mạnh khi vận chuyển từ thuyền lên bờ, một lượng lớn tôm bị chết do sốc nước.

Dọc tuyến đường vào vịnh, hàng chục xe ô tô đông lạnh nối đuôi nhau xếp thành hàng dài. Ảnh: Trần Hoàn

Hàng chục tàu thuyền liên tục ra vào cảng, mang theo hàng trăm lồng tôm lên bờ tiêu thụ sớm. Ảnh: Trần Hoàn

Bà Đoàn Thị Trúc (khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Đài, Đắk Lắk) cho biết, gia đình bà nuôi 40 lồng tôm hùm xanh được khoảng 12 tháng. Trước thông tin bão 13 sắp đổ bộ, để giảm thiệt hại, gia đình buộc phải thu sớm khoảng 1,5 tạ tôm để bán.

Theo bà Trúc, bình thường thương lái thu mua với giá hơn 800.000 đồng/kg, nhưng do thời điểm bão đến, giá giảm còn 770.000 đồng/kg.

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Lê Khắc Hạ (SN 1989, trú khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài) cũng tất bật đưa hàng chục lồng tôm vào bờ tiêu thụ. Trong bộ quần áo còn ướt sũng sau khi vừa trục lồng dưới biển lên, anh Hạ chia sẻ, nếu không có bão, gia đình anh chưa thu hoạch vì tôm mới nuôi được khoảng 9 tháng.

Thông thường, tôm hùm xanh phải nuôi khoảng 12 tháng mới đủ tiêu chuẩn xuất bán, tuy nhiên, lo bão lớn làm hư hại lồng bè, anh buộc phải chấp nhận bán sớm để vớt vát phần nào chi phí đầu tư.

Do thu hoạch gấp, một lượng lớn tôm bị chết do sốc nước. Ảnh: Trần Hoàn

Anh Hạ cho hay, gia đình anh hiện nuôi gần 200 lồng, đợt này buộc phải thu khoảng 1 tấn để bán trước khi bão ập đến, bởi nếu lồng bị vỡ, lưới rách thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Các lồng tôm của gia đình mới đạt kích cỡ khoảng 4 con/kg, trong khi nếu nuôi đủ 12 tháng sẽ đạt 3 con/kg, thịt chắc và trọng lượng nặng hơn. Theo anh, bán sớm như thế này thiệt đủ đường, vừa mất giá, vừa giảm trọng lượng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi) cũng nuôi 20 lồng tôm hùm được khoảng một năm. Với khoảng 2 tạ tôm bán ra, ông tính toán thiệt hại khoảng 50 triệu đồng so với giá thu mua bình thường.

Bị ép giá nhưng người dân chấp nhận bán sớm tôm hùm để giảm thiệt hại. Ảnh: Trần Hoàn

Chị Huỳnh Thị Thu Hoa, chủ vựa tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, cho biết, gia đình đầu tư hàng tỷ đồng để nuôi hơn 80.000 con tôm hùm gối vụ, nhưng mới thu hoạch được vài nghìn con.

Theo chị Hoa, do thả nuôi gối vụ nên phần lớn tôm còn nhỏ, chưa đủ kích cỡ thu hoạch. Để tránh thiệt hại, chị đã huy động người neo, cột và dìm lồng bè xuống sâu nhằm hạn chế tác động của gió bão.

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, ông Lê Thanh Vũ, thông tin địa phương hiện có 537 bè với khoảng 27.000 lồng nuôi tôm hùm, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Từ ngày 3/11, chính quyền địa phương đã thông báo, hướng dẫn người dân chủ động neo bè và thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Đến 12h ngày 6/11, toàn bộ lao động trên vịnh phải vào bờ, tuyệt đối không được ở lại. Sau thời điểm này, nếu còn người trên bè sẽ bị cưỡng chế để đảm bảo an toàn về tính mạng.