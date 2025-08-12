Ngày 18/8 tới đây, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sự kiện quy tụ hơn 300 KOL tiêu biểu trên cả nước, nhằm tạo ra một diễn đàn kết nối cộng đồng người có ảnh hưởng với các nhà quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng số.

Hội nghị sẽ là diễn đàn mở, nơi các KOL được chia sẻ hành trình trở thành “người dẫn dắt”, đồng thời được lắng nghe, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Mục tiêu là cùng tìm ra giải pháp phát huy sức ảnh hưởng tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL trong việc xây dựng một Việt Nam số an toàn.

Bên cạnh các KOL, hội nghị cũng có sự góp mặt của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng số như TikTok, Meta và nhiều doanh nghiệp lớn với vai trò diễn giả.

Một trong những dấu ấn quan trọng của Hội nghị là sự kiện thành lập Liên minh “Niềm tin số”. Liên minh này sẽ tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin và xây dựng các chuẩn mực trên không gian mạng.

Hội nghị cũng sẽ chính thức khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”. Đây là một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng có trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông. Chương trình sẽ tập trung vào việc hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức cho cộng đồng KOL, đồng thời xây dựng một hệ thống đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch và trách nhiệm của họ.