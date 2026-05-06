Ngày 6/5, Sở Nội vụ TP Đồng Nai khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Từ dấu ấn Trấn Biên xưa đến vùng đất Đồng Nai nay” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh (1976-2026).

Người dân và du khách nghe trình bày lại lịch sử Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ban tổ chức, triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, tư liệu quý hiếm, trong đó có phiên bản Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới, cùng nhiều bản đồ, họa đồ và văn bản hành chính qua các thời kỳ, phản ánh sinh động tiến trình lịch sử của vùng đất Đồng Nai.

Không gian trưng bày chia thành 3 phần.

Phần đầu khắc họa những dấu mốc hình thành vùng đất, từ Trấn Biên thời phong kiến đến quá trình điều chỉnh địa giới hành chính.

Phần 2 tái hiện chặng đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Đồng Nai qua các thời kỳ, từ thời Pháp thuộc đến 2 cuộc kháng chiến.

Phần 3 giới thiệu giai đoạn xây dựng, phát triển từ năm 1975 đến nay với các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Triển lãm tư liệu “Từ dấu ấn Trấn Biên xưa đến vùng đất Đồng Nai nay” mở cửa miễn phí cho người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Hoàng - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai cho biết, triển lãm là dịp công bố các nguồn sử liệu gốc, góp phần tái hiện quá trình hình thành và phát triển của địa phương gắn với lịch sử mở cõi phương Nam.

Theo ông Hoàng, Đồng Nai có bề dày lịch sử 327 năm, khởi nguồn từ Trấn Biên - một trong những đơn vị hành chính đầu tiên ở Nam Bộ. Trải qua nhiều giai đoạn, địa phương đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực phía Nam.

Những tài liệu lưu trữ này được xem là “ký ức quốc gia” vừa phục vụ công tác quản lý, vừa góp phần khơi dậy lòng tự hào của cha ông. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển.

Bộ sưu tập con dấu các xã, phường của tỉnh Đồng Nai (cũ). Ảnh: Hoàng Anh

Triển lãm mở cửa miễn phí cho người dân và du khách tham quan từ ngày 6/5 - 22/5 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai.