Triển lãm Chuyện màu nước - Vietnam Watercolor Artists vừa khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mang đến cho công chúng những rung cảm đặc biệt.

Thay vì tổ chức cắt băng khai mạc, các họa sĩ cùng nhau vẽ tranh ngay tại triển lãm như một lời mở đầu đầy hào hứng tới giới mộ điệu.

Triển lãm quy tụ 9 họa sĩ: Bùi Duy Khánh, Đinh Quang Hải, Đinh Minh Thiện, Nguyễn Phương Bắc, Dương Tôn Quốc Thụy, Chu Quốc Bình, Nguyễn Thu Hà, Bảo Huỳnh và Hoàng Quốc Đạt. Mỗi nghệ sĩ đến từ những hành trình, nền tảng và mối quan tâm nghệ thuật khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho màu nước và khát vọng sáng tạo bền bỉ.

Triển lãm quy tụ tranh của 9 họa sĩ.

Không tìm kiếm sự đồng nhất, triển lãm đặt ra những câu hỏi mở về bản sắc cá nhân và sự tương tác giữa các tác phẩm trong không gian chung. Mỗi bức tranh là một tiếng nói riêng, góp phần tạo nên cuộc đối thoại đa chiều giữa nghệ sĩ, chất liệu và người thưởng lãm.

Các tác phẩm trưng bày đa dạng về đề tài và phong cách, từ phong cảnh, phố thị, tĩnh vật, thuyền và biển đến chân dung, trừu tượng và biểu hiện nội tâm. Người xem có thể bắt gặp những lớp màu trong trẻo, những khoảng loang ngẫu hứng, những mảng lặng hay những suy tư ẩn sau gương mặt con người. Qua bàn tay từng họa sĩ, màu nước không chỉ là kỹ thuật mà trở thành phương tiện ghi lại nhịp sống, ký ức và cảm xúc.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng. Bùi Duy Khánh thể hiện sự điềm tĩnh, vững vàng trong cấu trúc và màu sắc. Chu Quốc Bình gây ấn tượng bởi sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Đinh Quang Hải (Hải Tre) kể những câu chuyện đời thường bằng nhịp điệu chậm rãi, giàu chất thơ. Đinh Minh Thiện khai thác chiều sâu nội tâm, xem hội họa như một không gian chiêm nghiệm.

Nguyễn Phương Bắc gắn bó bền bỉ với đời sống qua những bức tranh dung dị, chắc tay. Dương Tôn Quốc Thụy mở rộng biên độ biểu đạt sang những vùng cảm xúc phức hợp, mang hơi hướng biểu hiện - siêu thực. Bảo Huỳnh mang đến gam màu ấm áp, lãng mạn và an nhiên. Hoàng Quốc Đạt tạo dấu ấn riêng khi vẽ màu nước trên gỗ, đem lại hiệu ứng trầm lắng và bền bỉ theo thời gian. Nguyễn Thu Hà - họa sĩ nữ duy nhất của nhóm, gây chú ý với loạt chân dung giàu chiều sâu tâm lý, tạo nên điểm lắng trong không gian trưng bày.

Sự khác biệt trong phong cách và cách tiếp cận đã tạo nên sức sống cho triển lãm. Chuyện màu nước không áp đặt một tuyên ngôn nghệ thuật duy nhất, mà tôn trọng cá tính sáng tạo, đồng thời khẳng định khả năng thích ứng và biểu đạt mạnh mẽ của màu nước trong bối cảnh nghệ thuật hôm nay.

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm kéo dài tới 1/2 còn được mở rộng bằng chuỗi hoạt động đồng hành, giúp công chúng tiếp cận màu nước qua nhiều góc độ. Art talk Chuyện màu nước (10h ngày 25/1) và Workshop Sự biến ảo của màu nước (9h ngày 31/1) mang đến cơ hội giao lưu, chia sẻ và trải nghiệm trực tiếp cùng các nghệ sĩ.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Lối mòn (Nguyễn Phương Bắc).

Một góc phố Đinh Tiên Hoàng (Chu Quốc Bình).

Góc phố hàng Giấy - Nguyễn Siêu (Hoàng Quốc Đạt).

Vô đề (Dương Tôn Quốc Thuỵ).

Tinh thần H'Mong (Nguyễn Thu Hà).

Moon 8 (Bùi Duy Khánh).

Đón xuân (Bảo Huỳnh).

Chợ chiều (Đinh Quang Hải).