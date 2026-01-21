Chính xác

Theo bảng xếp hạng Chỉ số Thông thạo Tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố tháng 11/2025, Campuchia là quốc gia có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp nhất thế giới, ở vị trí thứ 123/123 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điểm EPI rất thấp (khoảng 390/800 điểm). So với năm 2024, thứ hạng thông thạo tiếng Anh của nước này giảm thêm 5 bậc.

EF là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ du học, đào tạo ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hoạt động rộng khắp trên thế giới. Kết quả xếp hạng căn cứ bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải người bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên.