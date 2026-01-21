1. Nước nào ở Đông Nam Á ít thông thạo tiếng Anh nhất thế giới?
Indonesia
0%
- Thái Lan0%
- Campuchia0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng Chỉ số Thông thạo Tiếng Anh toàn cầu 2025 (EF EPI) do EF Education First công bố tháng 11/2025, Campuchia là quốc gia có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp nhất thế giới, ở vị trí thứ 123/123 quốc gia và vùng lãnh thổ, với điểm EPI rất thấp (khoảng 390/800 điểm). So với năm 2024, thứ hạng thông thạo tiếng Anh của nước này giảm thêm 5 bậc.
EF là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ du học, đào tạo ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hoạt động rộng khắp trên thế giới. Kết quả xếp hạng căn cứ bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải người bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên.
2. Trong các kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng nào của người dân quốc gia này có điểm thấp nhất?
Nghe
0%
- Nói0%
- Đọc0%
- Viết0%Chính xác
Phân tích chi tiết của EF cho thấy Campuchia đạt điểm cao nhất ở kỹ năng viết (394) và nghe (393), tiếp đến là nói (386). Đọc là kỹ năng yếu nhất, với 368 điểm.
3. Ở quốc gia này, ngoại ngữ nào được đánh giá cao hơn tiếng Anh?
Tiếng Tây Ban Nha
0%
- Tiếng Pháp0%
- Tiếng Hàn Quốc0%
- Tiếng Trung Quốc0%Chính xác
Theo trang Kiripost của Campuchia, một nghiên cứu của Diễn đàn Giáo dục nước này chỉ ra rằng một trong những thách thức còn tồn tại trong việc tích hợp và nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại các trường công lập là tại đây, tiếng Trung được đánh giá cao hơn tiếng Anh tại Campuchia do mang lại nhiều cơ hội việc làm và lợi ích kinh tế rõ rệt. Việc thành thạo tiếng Trung thường giúp người lao động có được các vị trí lương cao, đặc biệt là công việc phiên dịch trong ngành may mặc. Nhờ đó, tiếng Trung trở thành kỹ năng “sinh lời” hơn đối với nhiều người tìm việc.
4. Ngôn ngữ chính của quốc gia này là gì?
Tiếng Campuchia
0%
- Tiếng Khmer0%
- Tiếng Chăm0%
- Tiếng Phạn0%Chính xác
Theo Khoa Nghiên cứu châu Á của Đại học Cornell, tiếng Khmer là một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic), một trong sáu ngữ hệ lớn tại khu vực Đông Nam Á. Đây là ngôn ngữ quốc gia của Campuchia; cộng đồng người nói tiếng Khmer cũng sinh sống tại một số quốc gia láng giềng như Thái Lan và Việt Nam.
Văn hóa Khmer là một trong những nền văn hóa lâu đời và nổi tiếng nhất châu Á. Đế chế Angkor đánh dấu thời kỳ hưng thịnh rực rỡ của văn hóa Khmer, khi các vị vua cho xây dựng những quần thể đền đá đồ sộ, tinh xảo, được xem là kỳ quan của thế giới.
5. Khả năng tiếng Anh của người dân Việt Nam xếp thứ mấy trên thế giới?
34
0%
- 440%
- 540%
- 640%Chính xác
Theo báo cáo Chỉ số thông thạo tiếng Anh EF năm 2025, Việt Nam đạt 500 điểm, xếp thứ 64 toàn cầu, tăng nhẹ so với mức 498 điểm vào năm 2024. Ở khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 7/25 quốc gia, vượt qua Indonesia (471 điểm), Trung Quốc (464), Lào (461 điểm), và Campuchia (390 điểm), đồng thời thu hẹp khoảng cách đáng kể với Malaysia (581 điểm) và Philippines (569 điểm).
