Chiều 14/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 bế mạc sau gần 10 tháng tranh tài sôi nổi.

Phát biểu bế mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, biểu dương tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên, sự làm việc công tâm, khách quan của lực lượng trọng tài, giám sát cùng tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tổ chức.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ bế mạc.

Ông Đinh Văn Tuấn nhìn nhận, thành công của Đại hội không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương mà quan trọng hơn, sự kiện đã gắn kết các không gian văn hóa - thể thao truyền thống, tạo nên một diện mạo thể thao Lâm Đồng đoàn kết, thống nhất và phát triển bứt phá. Theo ông, hơn 250 bộ huy chương cùng nhiều kỷ lục mới đã được xác lập. Thông qua giải đấu, nhiều vận động viên trẻ triển vọng đã được phát hiện, làm nền tảng vững chắc cho việc đào tạo lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau đại hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền địa phương sẽ đánh giá, hoàn thiện hệ thống thể thao, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời chọn lọc, bồi dưỡng vận động viên xuất sắc để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, hướng tới thành tích cao.

Trao giải cho các cá nhân, tập thể trong lễ bế mạc.

Theo Ban tổ chức, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 có quy mô lớn và sức lan tỏa sâu rộng. Tất cả 124 xã, phường, đặc khu đã tổ chức đại hội, cùng sự hưởng ứng của các sở, ngành, lực lượng vũ trang và trường học. Toàn tỉnh có 47 đơn vị tham gia, gồm 20 cụm địa phương và 27 cơ quan, doanh nghiệp, tranh tài ở 22 môn thể thao với 3.120 vận động viên.

Các môn thi đa dạng như việt dã, xe đạp, cờ tướng, bóng bàn, võ thuật, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, chạy cà kheo, kéo co, billiards, futsal, cờ vua, Vovinam.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 998 huy chương. Trong đó, Đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp với 213 huy chương; vị trí thứ hai thuộc về Cụm 5 với 96 huy chương và Cụm 19 đứng thứ ba với 41 huy chương.

Trao giải cho các cá nhân, tập thể trong lễ bế mạc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn và vinh danh 4 xã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cũng như thi đấu tại cấp tỉnh, bao gồm các xã: Đức Trọng, Di Linh, Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Đồng thời, vinh danh Đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu khối các sở, ngành, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp.

Xuân Ngọc