Đại học Y Dược TPHCM công nhận 316 học viên trúng tuyển bác sĩ nội trú năm 2026, thuộc 28 chuyên ngành. Đây là khóa bác sĩ nội trú đầu tiên có vòng phỏng vấn trong quy trình tuyển sinh mới.

Chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu số lượng trúng tuyển

Theo quyết định công nhận trúng tuyển bác sĩ nội trú năm 2026 của Đại học Y Dược TPHCM, có 316 học viên trúng tuyển hệ tập trung, phân bổ ở 28 chuyên ngành đào tạo.

Trong số này, chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với 40 học viên, tiếp đến là Ngoại - Lồng ngực với 22 học viên và Chẩn đoán hình ảnh với 20 học viên.

Các chuyên ngành Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa và Thần kinh cùng có 15 học viên trúng tuyển mỗi chuyên ngành.

Ở nhóm có số lượng trúng tuyển thấp hơn, Lao và Ngoại nhi có 4 học viên mỗi chuyên ngành. Riêng chuyên ngành Lao có 3 học viên.

Trong thời gian đào tạo khoảng 3 năm, học viên học tập, nghiên cứu và thực hành tại bệnh viện với cường độ cao, trực tiếp tham gia hoạt động chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Đây được xem là một trong những con đường đào tạo nhân lực y tế chuyên sâu, góp phần bổ sung đội ngũ bác sĩ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động khám, chữa bệnh.

Khóa tuyển bác sĩ nội trú đầu tiên đưa phỏng vấn vào quy trình tuyển sinh

Hồi tháng 1, ĐH Y Dược TPHCM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh sau đại học. Theo đó, thí sinh dự tuyển bác sĩ nội trú không chỉ tham gia kỳ thi trắc nghiệm mà còn phải vượt qua vòng đánh giá năng lực thông qua phỏng vấn.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Ở phần thi trắc nghiệm, thí sinh phải hoàn thành 4 môn: Ngoại ngữ (tiếng Anh); môn cơ sở với đề thi tổng hợp kiến thức của 4 học phần gồm Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh và Y sinh học di truyền; hai môn còn lại là các môn chuyên ngành, được xác định theo lĩnh vực đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi các chuyên ngành hệ Ngoại sẽ làm bài thi Ngoại khoa và Sản phụ khoa; hệ Nội thi chương trình Nội khoa và Nhi khoa. Với chuyên ngành Răng Hàm Mặt, thí sinh làm bài thi Nha khoa và Phẫu thuật trong miệng - hàm mặt. Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Y học cổ truyền thi Lý luận y học cổ truyền và Nội y học cổ truyền; còn chuyên ngành Giải phẫu bệnh thi Nội khoa và Mô phôi.

Trường ĐH Y Dược TPHCM là một trong 13 cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam. Trong hơn 50 năm qua, trường đã đào tạo khoảng 2.200 bác sĩ nội trú. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo kéo dài 3 năm, học viên được cấp 3 văn bằng gồm bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ y khoa và bác sĩ nội trú.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, cho hay đào tạo bác sĩ nội trú ở nước ta là quá trình đào tạo tinh hoa của ngành y, những người sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong hệ thống y tế tương lai.

Vì vậy, việc học tập và rèn luyện vốn đã rất khó khăn, áp lực, nên các yêu cầu tuyển chọn càng phải chuẩn xác và phù hợp. Đây là lý do nhà trường thay đổi phương thức tuyển sinh, nhằm lựa chọn những người vừa có năng lực, vừa có tố chất để theo đuổi chuyên ngành đã chọn, đồng thời tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững trong tương lai.

Theo GS Tuấn, ở nhiều nước trên thế giới, tuyển sinh bác sĩ nội trú từ lâu đã áp dụng hình thức phỏng vấn. Đây không chỉ là cách kiểm tra kiến thức mà còn giúp hội đồng tuyển sinh đánh giá thí sinh có thực sự phù hợp với chuyên ngành đăng ký hay không.

Ví dụ, một người có khả năng và tố chất phù hợp với Ngoại khoa nhưng lại chọn Nội khoa, hoặc ngược lại, có thể không phát huy hết tiềm năng. Thông qua phỏng vấn, hội đồng tuyển sinh có thể nhận diện rõ hơn mức độ phù hợp của từng ứng viên với chuyên ngành, từ đó đưa ra tư vấn và định hướng phù hợp.

Việc bổ sung vòng phỏng vấn nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực và sự phù hợp của ứng viên, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo.

Trước đây, Trường ĐH Y Dược TPHCM từng áp dụng phỏng vấn trong tuyển sinh bác sĩ nội trú. Trên thế giới, hình thức này đã được sử dụng từ lâu và khá phổ biến, không chỉ để kiểm tra kiến thức mà còn nhằm đánh giá mức độ phù hợp của thí sinh với chuyên ngành đăng ký.

Thách thức lớn nhất của phỏng vấn là bảo đảm tính khách quan và hạn chế tác động từ các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, nhà trường xây dựng quy trình, thang điểm rõ ràng, đồng thời tập huấn kỹ cho hội đồng tuyển sinh trước khi triển khai.

Khi thực hiện đúng quy trình và bảo đảm công bằng, phỏng vấn sẽ phát huy hiệu quả, giúp lựa chọn những bác sĩ nội trú phù hợp với năng lực, sở trường, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.