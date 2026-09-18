Huỳnh Tú Uyên (sinh năm 2002, quê xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) là một trong số những thí sinh xuất sắc trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 2026 - kỳ thi được coi là khắt khe, cạnh tranh và danh giá nhất trong ngành y tại Việt Nam.

Tại “Match Day” - sự kiện đăng ký, lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội diễn ra mới đây, nữ sinh người Tày chọn theo đuổi chuyên ngành Giải phẫu bệnh.

Thực sự thấy hứng thú với chuyên ngành Giải phẫu bệnh

Uyên chia sẻ bản thân đến với ngành Y một cách rất tự nhiên. Từ những năm THPT, em đã hứng thú với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Sinh học và thích tìm hiểu về cơ thể người. Do đó Y khoa trở thành lựa chọn của em.

Huỳnh Tú Uyên (sinh năm 2002, quê Tuyên Quang) tốt nghiệp ngành Y khoa và trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC.

Cô bạn đặt mục tiêu là Trường ĐH Y Hà Nội và rồi cố gắng học tập để đạt được tổng điểm 29,1, trúng tuyển ngành Y khoa - có điểm chuẩn cao nhất trường cách đây 6 năm trước.

Tú Uyên cho hay, ở chương trình bác sĩ nội trú, Giải phẫu bệnh là nguyện vọng em ưu tiên lựa chọn vì thực sự thấy hứng thú và muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực này.

“Trong quá trình học y, được tiếp xúc với rất nhiều chuyên ngành khác nhau nhưng em nhận ra mình đặc biệt hứng thú với việc tìm hiểu bản chất của bệnh, tức là những thay đổi thực sự xảy ra ở mô và tế bào khi một cơ quan mắc bệnh.

Nói một cách đơn giản, bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ là người phát hiện những thay đổi của mô và tế bào để tìm ra bệnh. Từ các mẫu bệnh phẩm, có thể đưa ra chẩn đoán, phân loại bệnh, cung cấp những thông tin rất quan trọng để bác sĩ lâm sàng lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt trong chẩn đoán ung thư, vai trò của giải phẫu bệnh rất quan trọng”, Uyên nói về quyết định của mình.

Với Uyên, mỗi chuyên ngành đều có một vai trò riêng trong chăm sóc, điều trị cho người bệnh và điều quan trọng là bản thân tìm được lĩnh vực phù hợp năng lực và niềm yêu thích.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Tú Uyên còn là sinh viên năng động, trách nhiệm với các hoạt động tập thể.

Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội, trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú, song cô bạn cho hay không có bí quyết học tập đặc biệt. Cách học của em chủ yếu là cố gắng học đều, hiểu rõ bản chất của kiến thức.

“Ở trường y, lượng kiến thức rất lớn nên nếu chỉ học vào sát kỳ thi sẽ rất khó. Em thường cố gắng tập trung cao độ để hiểu bài ngay từ khi học trên lớp, sau đó tự hệ thống lại kiến thức theo cách của mình.

Em cũng nhận thấy việc học hiệu quả hơn khi bản thân chủ động làm bài, tự đặt ra các câu hỏi và tự tìm câu trả lời, thay vì chỉ đọc đi đọc lại giáo trình và học thuộc”, Uyên chia sẻ.

Nghiêm túc với nghề, y đức và sự đồng cảm với người bệnh

Nữ sinh cho hay, được tiếp tục học tập bậc cao hơn sau đại học tại chính ngôi trường mình đã gắn bó suốt 6 năm là một niềm vui rất lớn và đầy tự hào. Tuy nhiên, Uyên ý thức rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường đào tạo chuyên sâu hơn và bản thân cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng.

“Em nghĩ rằng mình thực sự may mắn vì trong suốt thời gian học đã nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè. Vì vậy, em không coi thành quả hôm nay đạt được hoàn toàn là thành tích của riêng mình. Trúng tuyển bác sĩ nội trú là niềm vui nhưng đồng nghĩa em cũng phải trách nhiệm hơn. Kỳ thi chỉ là một cột mốc để bước vào chương trình đào tạo, nhưng để trở thành một bác sĩ có chuyên môn tốt, em phải học tập và rèn luyện rất nhiều”, Uyên nói.

Tú Uyên cho hay mục tiêu trong 3 năm tới là hoàn thành tốt chương trình bác sĩ nội trú, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Ảnh: NVCC.

Uyên luôn tự nhủ không được phép ngừng học tập và không được quên rằng những điều mình được học là để phục vụ người bệnh.

Theo đuổi ngành y, Uyên luôn dặn lòng về sự nghiêm túc với nghề, y đức và sự đồng cảm với người bệnh.

Uyên cho hay, trong 3 năm tới, mục tiêu trước mắt của em là hoàn thành tốt chương trình bác sĩ nội trú, xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế.

“3 năm nội trú sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng để em xây dựng nền tảng cho con đường nghề nghiệp sau này.

Y khoa nói riêng và những tiến bộ khoa học công nghệ thay đổi rất nhanh. Vì vậy, những kiến thức mà mình học được hôm nay có thể sẽ lỗi thời trong tương lai và cần thường xuyên cập nhật, bồi đắp. Em nghĩ một bác sĩ thực thụ cần sẵn sàng tinh thần học tập suốt đời”, Uyên nói.