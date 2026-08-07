Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các mô hình ngân hàng số đang làm thay đổi cách các tổ chức tài chính vận hành, TRF’26 APAC được xây dựng xoay quanh các vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Sự kiện TRF'26 APAC năm nay hướng tới thông điệp cốt lõi “Trust. Modernize. Transcend".

Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là sự tham gia trực tiếp của ông Takis Spiliopoulos, Tổng Giám đốc toàn cầu Temenos.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu tập đoàn có mặt tại Việt Nam, mang đến góc nhìn điều hành về những thay đổi đang tác động đến chiến lược tăng trưởng, giải quyết áp lực tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì tính ổn định của hệ thống.

Chương trình sẽ đi sâu vào những bài toán thực tiễn cốt lõi, bao gồm: Hiện đại hóa ngân hàng lõi; Chiến lược ứng dụng AI; Xu hướng công nghệ định hình tương lai.

Việc kết hợp giữa góc nhìn của lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia công nghệ và đối tác triển khai tại diễn đàn sẽ giúp các tổ chức tài chính chuyển từ câu chuyện xu hướng sang hành động cụ thể: lựa chọn lộ trình chuyển đổi, xác định cấu phần ưu tiên và chuyển hóa đầu tư công nghệ thành hiệu quả kinh doanh thực chất.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của TRF’26 APAC chính là mạng lưới kết nối rộng mở. Sự kiện vượt ra khỏi khuôn khổ của cộng đồng tài chính nội địa để quy tụ đại biểu và các nhà lãnh đạo đến từ nhiều thị trường sôi động khắp Châu Á - Thái Bình Dương.

Dấu ấn Temenos Regional Forum 2023 tại Việt Nam.

Sự đa dạng này mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các nhà quản lý có thể cùng thảo luận về những thách thức chung dưới nhiều lăng kính.

Nhằm tối ưu hóa giá trị kết nối, bên cạnh các phiên hội thảo toàn thể, chương trình đặc biệt thiết kế các không gian thảo luận chuyên sâu và giao lưu bên lề.

Đây là cơ hội để người tham dự thoát khỏi khuôn mẫu hội nghị một chiều, trực tiếp mang những bài toán đặc thù của doanh nghiệp mình ra trao đổi và tìm kiếm giải pháp.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh, những kinh nghiệm thực chiến và góc nhìn mang tầm khu vực từ diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu tham khảo quý giá, hỗ trợ đắc lực cho quá trình hoạch định và thực thi chiến lược.