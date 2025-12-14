Giá sầu riêng trái vụ rớt mạnh

Giá sầu riêng bất ngờ giảm, bất chấp đang thời điểm trái vụ, chi phí sản xuất cao, hàng ít. Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 8/12, các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL thông báo giá mua sầu riêng Dona (Thái, Monthong) phổ biến loại A ở mức 100.000-105.000 đồng/kg; loại B từ 80.000-85.000 đồng/kg. Mức giá này giảm đến 20.000-25.000 đồng/kg so với đầu tháng 12.

Giám đốc một công ty xuất khẩu sầu riêng lớn ở ĐBSCL cho hay giá sầu riêng Dona rớt mạnh do tới mùa cherry ngoại đổ bộ Trung Quốc.

Năm nay, Trung Quốc nhập khẩu cherry nhiều, ngập các chợ đầu mối nên giảm tiêu thụ sầu riêng. Thông lệ, mùa cherry rộ đến hết tháng 1/2026 nên sầu riêng Việt Nam còn chịu sự cạnh tranh gay gắt.

Vải thiều Úc giá gần 5 triệu/thùng 5kg ở Việt Nam

Theo Nhịp Sống Thị Trường, một số cửa hàng trái cây nhập khẩu hoặc cá nhân đặt hàng xách tay Úc đang rao bán loại vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc với giá khoảng 950.000 đồng/kg cho size quả lớn nhất, khoảng 800.000-850.000 đồng/kg cho cỡ quả nhỏ hơn. Nếu mua theo thùng 5kg, giá bán là khoảng 4,7 triệu đồng/thùng.

Theo dân kinh doanh, loại vải này có giá rất cao nhưng xuất hiện trái vụ, lại có cùi dày và giòn, vị ngọt thanh nên vẫn có khách mua để thưởng thức hoặc biếu tặng.

Chính vụ thu hoạch của giống vải này là vào khoảng tháng 11 đến tháng 1, giá bán ở Úc là khoảng 80 USD/thùng 5kg, tương đương hơn 2,1 triệu đồng.

Vào đúng mùa vụ, Việt Nam cũng xuất khẩu vải thiều sang Úc với giá bán lẻ khoảng 600.000 đồng/kg.

Cà chua ở chợ Hà Nội vọt lên 85.000 đồng/kg vẫn ‘cháy hàng’

Tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), giá rau xanh giảm mạnh theo từng ngày. Đặc biệt, một số loại rau ăn lá giá giảm còn một nửa, thậm chí chỉ còn 1/3 so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua.

Tuy nhiên, tiểu thương ở chợ này cho biết, có những loại rau vẫn neo giá cao, thậm chí giá tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt.

Đơn cử, giá cà chua đã tăng lên 85.000 đồng/kg mà vẫn “cháy hàng”, giá ớt tăng gấp 3 khi vọt lên 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bắp cải vẫn ở mức 25.000 đồng/kg chưa có dấu hiệu giảm.

Theo chị Bình, tiểu thương bán rau tại chợ Đại Từ, mưa bão khiến rau củ quả bị ảnh hưởng. Thế nhưng, các rau ăn lá gieo trồng chỉ một tháng đã được thu hoạch nên giá nhanh chóng hạ nhiệt. Trong khi một số loại rau quả như ớt, cà chua, bắp cải, chu kỳ sinh trưởng dài hơn nên giá neo cao, thậm chí còn trong xu hướng tăng.

Giá cà chua ở chợ Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Tâm An

Không khí Hà Nội báo động đỏ, máy lọc không khí bán chạy

Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí, khiến nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe. Thị trường ghi nhận nhiều mẫu mã, giá bán từ hơn 1 triệu đến trên 10 triệu đồng.

Các mẫu máy lọc không khí phổ thông, thường dùng cho phòng nhỏ và trang bị các tính năng cơ bản, có giá từ dưới 2 triệu đến khoảng 3 triệu đồng. Nhóm tầm trung, bao gồm sản phẩm có cảm biến bụi mịn, bộ lọc HEPA chất lượng cao hoặc công nghệ ion, dao động từ 3 đến 6 triệu đồng.

Trong khi đó, các dòng cao cấp sở hữu công suất lớn, lọc được cho phòng rộng và nhiều công nghệ thông minh thường có giá từ 7 đến hơn 10 triệu đồng; một số mẫu đặc biệt hoặc tích hợp thêm tính năng tạo ẩm, cảm biến đa tầng hay kết nối IoT có thể cao hơn.

Anh Phong, chủ cửa hàng Điện máy Sơn Anh, cho hay khi lựa chọn máy lọc không khí, người dùng nên cân nhắc diện tích phòng để chọn công suất phù hợp, tránh tình trạng máy hoạt động kém hiệu quả.

Việt Nam bán hơn 223.200 tấn ‘vàng đen’, tiền thu về cao kỷ lục

Theo Cục Hải quan, tháng 11 vừa qua, nước ta xuất khẩu được khoảng 18.000 tấn hạt tiêu, giá trị ước đạt gần 119 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 5,9% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, lũy kế 11 tháng năm 2025, mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam này xuất khẩu được 223.200 tấn, thu về hơn 1,5 tỷ USD; phá kỷ lục lịch sử 1,43 tỷ USD của năm 2016 dù còn một tháng nữa mới kết thúc năm 2025.

Nguyên nhân là do giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2025 ước đạt 6.755,1 USD/tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, kim ngạch mặt hàng này tăng mạnh 24,1% bất chấp sản lượng xuất khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá trứng tăng mạnh, thịt heo... 'nhấp nhổm'

Nhiều loại trứng gà, vịt tại TPHCM có giá trên 40.000 đồng/chục, những quả nhỏ hơn cũng từ 34.000-38.000 đồng. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trưa 7/12, tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, hầu như không có mặt hàng trứng nào có giá dưới 3.000 đồng/quả.

Theo các tiểu thương, giá trứng gà đã tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm giá trứng “rơi về đáy” hồi giữa năm 2025, với mức giá chỉ từ 13.000-14.000 đồng/chục (tương đương 1.300-1.400 đồng/quả).

Không chỉ trứng tăng giá, giá heo hơi những ngày gần đây liên tục tăng khiến giá bán lẻ cũng nhích nhẹ thêm 1.000-2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ ghi nhận mức tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg, giá giao dịch phổ biến từ 57.000-59.000 đồng/kg.

Tại TPHCM, giá heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ dao động 58.000-65.500 đồng/kg, trong khi nguồn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thấp hơn, khoảng 50.000-60.000 đồng/kg.