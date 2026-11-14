Tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ứng dụng giả mạo và phát tán mã độc không cần tương tác, khiến hơn 1/3 người dùng smartphone tại Việt Nam gặp sự cố an ninh mạng.

Báo cáo tình hình an ninh mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) do hãng bảo mật Kaspersky công bố ngày 13/11 cho thấy, các cuộc tấn công nhắm vào người dùng điện thoại thông minh đang diễn ra dồn dập hơn.

Trong quý I/2026, trung bình mỗi người dùng di động bị tấn công trong khu vực phải hứng chịu 7,3 mối đe dọa, tăng 49% so với mức 4,9 lần của cùng kỳ năm trước.

Tội phạm mạng tận dụng sức hút của trí tuệ nhân tạo (AI) để ngụy trang ứng dụng giả mạo, quảng cáo độc hại và xây dựng các kịch bản lừa đảo tâm lý (social engineering) tinh vi.

Đáng ngại, nhiều hình thức tấn công mới chỉ đòi hỏi rất ít, thậm chí không cần thao tác chủ động từ phía nạn nhân, khiến người dùng dễ sập bẫy và mất quyền kiểm soát thiết bị.

Theo số liệu từ nền tảng bảo mật nTrust của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), trong năm 2025, có 62.952 loại mã độc di động mới được phát hiện tại Việt Nam.

Trong số này, 931 biến thể ngụy trang thành các ứng dụng phổ biến nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc điều khiển điện thoại từ xa.

Tỷ lệ người dùng tại Việt Nam gặp ít nhất một sự cố liên quan đến mã độc trong năm qua lên tới 34,13%, tăng mạnh so với mức 23,4% của năm 2024.

Tội phạm mạng đang dồn lực tấn công các ứng dụng và dịch vụ tài chính di động. Ảnh: Kaspersky

Trên quy mô toàn cầu, các ứng dụng tài chính và ví điện tử trở thành đích ngắm trực diện của tin tặc. Chỉ riêng quý I/2026, hệ thống của Kaspersky ghi nhận 162.275 gói cài đặt Trojan ngân hàng di động mới - cao gấp đôi tổng số gói cài đặt của cả năm 2024 và chiếm 52,96% tổng số ứng dụng độc hại bị phát hiện.

Trước đó, trong năm 2025, các cuộc tấn công bằng Trojan ngân hàng trên nền tảng Android cũng tăng 56% với 255.090 gói cài đặt mới.

Trước thực trạng điện thoại thông minh trở thành công cụ chính để thanh toán và giao dịch trực tuyến, giới chuyên gia nhận định các biện pháp phòng thủ thụ động trên thiết bị hoặc chỉ dựa vào sự cảnh giác của người dùng không còn đủ sức ngăn chặn rủi ro.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ số được khuyến cáo áp dụng mô hình Security-by-Design (bảo mật ngay từ khâu thiết kế), tích hợp trực tiếp các lớp phòng thủ vào kiến trúc bên trong ứng dụng.

"Ứng dụng di động đang dần trở thành kênh chính để người dùng thực hiện giao dịch và truy cập các dịch vụ quan trọng. Vì vậy, bảo mật cần được xem là một phần trong kiến trúc ứng dụng, thay vì chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động đánh giá môi trường vận hành, nhận diện rủi ro tiềm ẩn và tăng cường khả năng tự bảo vệ ngay tại điểm người dùng tương tác", ông Choon Hong Chee, Giám đốc Kênh Người tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Kaspersky, nhận định.

Theo đó, các ứng dụng ngân hàng và thương mại điện tử cần tích hợp sẵn tính năng phát hiện mã độc điều khiển từ xa, cảnh báo ứng dụng giả mạo tạo lớp phủ đánh cắp mật khẩu, cũng như nhận diện các thiết bị đã bị can thiệp sâu hệ thống (root hoặc jailbreak) để ngăn chặn giao dịch bất thường ngay từ đầu.