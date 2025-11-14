Cơ hội sở hữu The Aspira với 6,8 triệu đồng/tháng

Tại buổi lễ, hơn 40 đại lý, bao gồm: CBRE Vietnam, Uni Real, Mizaki, Houze Agent, BAM Holdings, Vistaland, Indochine, Uni Invest, Việt Trung TV, The Global Holding, Trọng Tín,… trở thành đại lý phân phối dự án The Aspira.

Liên minh các đại lý giàu kinh nghiệm thực chiến sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của DKRA Realty, hình thành mạng lưới bán hàng vững mạnh. Đồng thời, sự hợp lực này sẽ góp phần đưa căn hộ thông minh lõi đô thị TOD 18,8ha - The Aspira đến với khách hàng, khẳng định vị thế dự án trên thị trường bất động sản khu đông TP.HCM.

DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án cùng hơn 40 đại lý phân phối sẵn sàng lan tỏa giá trị The Aspira, đưa dự án đến khách hàng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT DKRA Group cho biết: “The Aspira được giới thiệu với mức giá cạnh tranh tại thị trường căn hộ TP.HCM - chỉ từ 37,9 triệu đồng/m², mang đến cơ hội hiếm có để sở hữu căn hộ giữa lòng đô thị TOD, ngay Metro số 1. Theo chủ đầu tư, dự án hiện có pháp lý hoàn chỉnh và đã thi công 17/30 tầng. The Aspira hứa hẹn không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư bền vững trong bối cảnh thị trường đang phục hồi tích cực”.

Đồng thời, ngay tại lễ ký kết, DKRA Realty đã công bố chính sách bán hàng được “đo ni đóng giày” dành cho người trẻ muốn sở hữu căn nhà đầu tiên tại TP.HCM. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB; chỉ trả 20% đến khi nhận sổ hồng; ngân hàng hỗ trợ vay 80% trong 35 năm; hỗ trợ lãi suất 30 tháng và ân hạn nợ gốc 5 năm. Như vậy, nhờ các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ các ngân hàng uy tín gồm: Nam A Bank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank, VPBank, TPBank,… khách hàng có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ an cư với 6,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cư dân tương lai của The Aspira còn được miễn phí quản lý lên đến 12 tháng, chiết khấu booking sớm đến 1% và nhận ngay gói Smart Home & Smart Building giá trị. Các ưu đãi độc quyền khẳng định cam kết của Sai Gon High Rise trong việc kiến tạo chuẩn sống thông minh, hiện đại và khác biệt.

The Aspira - Căn hộ thông minh lõi đô thị TOD 18,8ha ngay Metro số 1

The Aspira tọa lạc trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An cũ), nay thuộc TP.HCM. Dự án sở hữu lợi thế kết nối linh hoạt khi nằm gần các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 1K, Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, trục Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3.

Thuộc vùng lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8ha, căn hộ thông minh thuộc dự án The Aspira còn có vị trí chiến lược ngay tuyến Metro số 1 - trung điểm hai trạm dừng S12 - S13. Đặc biệt, việc quy hoạch mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai lên 42m vào đầu năm 2026, xây mới tuyến N4 - N5 - D6 (lộ giới 17m) giúp kết nối trực tiếp The Aspira đến các tuyến giao thông huyết mạch, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm và vùng kinh tế trọng điểm, mở ra tiềm năng tăng giá vượt trội.

Sở hữu vị trí chiến lược cạnh tuyến Metro số 1 - trung điểm hai trạm dừng S12 - S13 là "đòn bẩy" giúp The Aspira thăng hạng giá trị an cư và đầu tư. Ảnh phối cảnh

Dự án The Aspira cung cấp ra thị trường hơn 1.200 căn hộ với thiết kế tối ưu công năng - 100% căn hộ có ban công; 100% phòng chức năng có cửa sổ cùng tầm view thông thoáng; tích hợp 38 tiện ích nội khu được bố trí khoa học từ mặt đất đến tầng cao theo trục động - tĩnh, mang đến không gian vận động, thư giãn, tái tạo năng lượng cho cư dân.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc hay hệ tiện ích, căn hộ The Aspira còn được bàn giao nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Yale, Panasonic, Philips, gỗ An Cường, gạch Royal,… Ngoài ra, dự án được tư vấn quản lý vận hành bởi CBRE - Thương hiệu hàng đầu quốc tế có hơn 120 năm kinh nghiệm, mang đến trải nghiệm sống chuẩn mực, tiện nghi và hiện đại.

Với chính sách bán hàng cạnh tranh, cam kết về pháp lý và tiến độ thi công, dự án The Aspira cho thấy sức hút nổi bật trên thị trường bất động sản khu đông TP.HCM những tháng cuối năm. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư theo chuẩn sống 3S hiện đại: Spirit - Smart - Sync, mà còn mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng cho nhà đầu tư nhạy bén, bắt nhịp xu hướng phát triển đô thị TOD mới.

(Nguồn: DKRA Group)