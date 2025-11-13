Nằm ở trung tâm TPHCM, phố đi bộ Bùi Viện (thường được gọi là phố Tây Bùi Viện) được xem là khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố về dịch vụ, du lịch và giải trí trong nhiều năm qua.

Phạm vi khu phố không quá rộng, chỉ bao gồm đường Bùi Viện và một phần các tuyến đường lân cận, nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút không chỉ khách du lịch trong nước mà còn đông đảo du khách quốc tế.

Vào buổi tối, khi phố Tây Bùi Viện sáng đèn, khách du lịch đổ về ăn uống và vui chơi. Cuối tuần, nhiều hoạt động biểu diễn, văn hóa và nghệ thuật ngoài trời được tổ chức, biến nơi đây thành biểu tượng cho đời sống đêm của thành phố.

Cảnh đông đúc du khách thường thấy mỗi tối tại phố Tây Bùi Viện. Ảnh: Tùng Tin

Với đặc trưng là khu dịch vụ và giải trí, hầu hết các căn nhà phố mặt tiền tại phố Tây Bùi Viện đều được cải tạo thành khách sạn mini, quán bar, quán ăn hoặc cho thuê kinh doanh lưu trú ngắn hạn. Nơi ở của gia chủ thường nằm ở phía sau hoặc tầng trên cùng.

Là khu dân cư lâu đời nằm trong khu vực nhộn nhịp, nhà ở tại đây phần lớn có diện tích nhỏ hẹp. Thậm chí, không ít gia đình cả chục người phải sống chen chúc trong căn nhà vỏn vẹn 16m2.

Nhờ vị trí đắc địa, giá nhà ở phố Tây Bùi Viện luôn thuộc nhóm cao nhất trung tâm TPHCM. Theo anh Hải, môi giới chuyên nhận ký gửi nhà phố tại phố Tây Bùi Viện, giá nhà tại khu vực này đã tăng từ 5-7% so với năm trước.

Đặc điểm chung là các căn nhà ở đây thường được xây từ 2-5 tầng. Những căn trong hẻm có diện tích nhỏ đến vừa, dao động từ 20-25m2. Trong khi đó, các căn mặt tiền có diện tích lớn hơn, từ 40-70m2, phù hợp cho kinh doanh hàng quán.

Nam môi giới này cho biết, giá bán nhà phố tại phố Tây Bùi Viện rất đa dạng, tùy vào vị trí và diện tích. Phần lớn các căn đang rao bán đều được cho thuê làm cửa hàng hoặc khách sạn.

Những căn nhà trong hẻm ở phố Tây Bùi Viện thường có diện tích từ nhỏ đến vừa. Ảnh: Ngọc Lài

“Giá bán trung bình ở khu này dao động từ 500-600 triệu đồng/m2. Thậm chí, có căn vị trí đẹp được chủ rao bán hơn 1 tỷ đồng/m2”, anh Hải nói và tiết lộ anh được chủ nhà gửi bán một căn 5 tầng, diện tích đất 57m2 với giá 60 tỷ đồng.

Giá nhà cho thuê tại phố Tây Bùi Viện cũng không hề rẻ. Theo anh Hải, căn nhà 5 tầng nói trên được cho thuê với giá 210 triệu đồng/tháng. Một căn nhà khác 3 tầng trên cùng tuyến đường đang cho thuê với giá 75 triệu đồng/tháng.

Dù có diện tích chật hẹp (còn gọi là “nhà hộp diêm”), nhưng các căn nhà ở cả mặt tiền lẫn trong hẻm sâu đều có giá bán rất cao.

Chị Linh, một môi giới khác đang rao bán căn nhà chưa đầy 13m2 trong hẻm nhỏ đường Đỗ Quang Đẩu, phường Bến Thành, chỉ cách phố Tây Bùi Viện vài chục mét. Căn nhà này được chủ chào giá 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 150 triệu đồng/m2.

Một căn nhà 4 tầng, diện tích đất 21m2 trong hẻm đường Bùi Viện có giá bán 6 tỷ đồng; còn căn nhà 3 tầng, diện tích gần 35m2, mặt tiền đường Bùi Viện được chào bán 12 tỷ đồng.