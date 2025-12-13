Từ đầu tháng 12/2025 đến nay, cuộc sống của cư dân tại chung cư C5 (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đảo lộn bởi tình trạng thang máy hết hạn kiểm định, liên tục trục trặc nhưng vẫn phải vận hành cầm chừng. 410 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu luôn nơm nớp lo sợ.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (SN 1959) cho biết, chung cư C5 do Công ty CP Đầu tư HUD4 làm chủ đầu tư, gồm 3 tòa nhà A1, A2 và B, cao 11 tầng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Khi mua căn hộ, các hộ dân đều phải đóng 2% phí bảo trì theo quy định. Tuy nhiên, các hạng mục bảo trì gần như không được triển khai, dẫn đến hệ thống bên trong chung cư xuống cấp, hư hỏng.

Toàn cảnh chung cư C5. Ảnh: Lê Dương

“Hệ thống thang máy của khu chung cư có 6 thang, vận hành gần chục năm nay nhưng gần như không được bảo trì định kỳ. Thang máy liên tục gặp lỗi, có thời điểm dừng đột ngột khi đang di chuyển. Từ đầu tháng 12 đến nay, hệ thống thang máy đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Một số thang bị hư hỏng không thể hoạt động”, ông Ngọc nói.

Cũng theo ông Ngọc, nhà ông ở tòa A2, hiện một thang máy đã hỏng, không thể sử dụng. Mỗi lần lên xuống rất vất vả, đặc biệt với những hộ ở tầng cao. Trẻ nhỏ và người già gần như chỉ quanh quẩn trong nhà vì không dám đi thang máy, còn đi thang bộ thì quá sức.

Theo cư dân tại đây, mỗi lần bấm thang là như đánh cược với may rủi. Không chỉ thang máy hư hỏng, hệ thống báo cháy cũng xuống cấp tương tự. Nhiều bình chữa cháy đã cũ, một số đầu báo cháy bị vỡ, hoạt động không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thang máy nhà A2 đã dừng hoạt động. Ảnh: Lê Dương

Hệ thống thang máy đã hết hạn kiểm định từ ngày 6/12/2025. Ảnh: Lê Dương

Theo thông báo của Ban quản lý vận hành chung cư C5, Ban quản trị tòa nhà đã hết nhiệm kỳ và chưa bầu được ban mới. Hiện toàn bộ 6 thang máy đã hết hạn kiểm định. Trong đó, bộ cáp thang máy chở người tại tòa A2 đã khô dầu, rơi mạt đỏ, không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung như máy phát điện dự phòng, máy bơm nước sinh hoạt, hệ thống PCCC & CNCH, điện, nước, bể ngầm, sân nền, gạch lát hành lang... Ban quản lý cho rằng trong tình trạng không có Ban quản trị đại diện cư dân đứng ra quyết định, nếu bất ngờ xảy ra sự cố sẽ không có đơn vị đủ thẩm quyền xử lý. Do vậy, Ban quản lý đã tạm dừng vận hành thang máy tòa A2 để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo phường Hạc Thành cho hay đã nắm nội dung sự việc từ đơn thư phản ánh của cư dân chung cư C5. Phường đã cử bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho cư dân sinh sống tại đây.