Ngày 8/12, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Trưng tiếp tục điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong căn hộ chung cư trên địa bàn.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong phòng vệ sinh của căn hộ chung cư. Ảnh: HC

Vụ việc xảy ra tại một chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM. Chiều 7/12, người dân tại chung cư này phát hiện mùi hôi khó chịu bốc ra từ một căn hộ và đã báo cho Ban quản lý tòa nhà.

Sau khi kiểm tra, Ban quản lý phát hiện một người đàn ông tử vong trong phòng vệ sinh của căn hộ; thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.