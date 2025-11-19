Sáng 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết đã huy động khẩn cấp lực lượng ứng cứu bờ kè thôn An Lương (xã Duy Nghĩa) ngay trong đêm sau khi nhận tin báo từ địa phương.

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn và lũ thượng nguồn khiến bờ kè này xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp hơn 500 hộ dân.

Nhận thông tin, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng lập tức chỉ đạo cơ động khẩn cấp, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và đề nghị Quân khu 5 tăng cường thêm 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315.

Bờ kè An Lương bị xói lở trong đêm. Ảnh: A.C

Chỉ trong chưa đầy một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân xuyên đêm, tiếp cận khu vực sạt lở. Thời điểm này, dòng nước lũ chảy xiết liên tục khoét sâu vào chân kè, đe dọa làm đổ sập nhiều đoạn.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, lực lượng phải chia thành nhiều tổ nhỏ, bám sát từng vị trí xung yếu, vận chuyển từng bao đất, dựng rọ thép để gia cố tạm thời. Các chiến sĩ gần như không nghỉ, chỉ ăn tạm bánh mì, uống nước suối để tiếp tục nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Lực lượng chức năng được huy động khẩn cấp để giúp dân ứng phó. Ảnh: A.C

Lực lượng chức năng dùng bao chứa cát để gia cố bờ kè. Ảnh: A.C

Chạy đua với thời gian đưa từng bao cát đến gia cố bờ kè. Ảnh: A.C

Đến 8h sáng 19/11, các vị trí sạt lở cơ bản được gia cố ổn định. Các đơn vị vẫn duy trì quân số tại hiện trường, tiếp tục kiểm tra và củng cố thêm những đoạn bờ kè có nguy cơ cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng đánh giá toàn diện nguy cơ, đề xuất giải pháp công trình và phi công trình nhằm bảo vệ lâu dài khu dân cư An Lương trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Bộ đội cùng người dân địa phương hợp sức bảo vệ khu dân cư trước miệng "hà bá". Ảnh: A.C

Ông Ngô Văn Hai, Trưởng thôn An Lương, bày tỏ sự cảm kích: “Các chiến sĩ của quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dù giữa đêm khuya vẫn hành quân về hỗ trợ chúng tôi gia cố bờ kè, bảo vệ khu dân cư. Nhân dân An Lương rất trân trọng và biết ơn”.

Các lực lượng vẫn đang duy trì quân số, tiếp tục kiểm tra và gia cố thêm các đoạn kè có nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.V

Trước đó, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, hơn 500m bờ kè An Lương bị phá hủy, buộc lực lượng chức năng nhiều ngày liền phải gia cố khẩn cấp. Ngày 12/11, UBND TP Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở kè An Lương sau khi tuyến kè bị tàn phá nghiêm trọng, uy hiếp hơn 500 hộ dân ven sông Thu Bồn.