Trưa 14/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn An – Bí thư xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) – cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến nhiều nhà jun (nhà canh rẫy) bị vùi lấp, 3 người dân mất liên lạc.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày tại khu vực đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của người dân khoảng 250m. Một mảng đồi bất ngờ đổ ập xuống, cuốn theo đất đá, vùi lấp khoảng 5 nhà jun và làm hư hỏng hơn 200m tuyến đường ĐH4. Dòng sạt lở kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn 1km.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: N.X

"Có 3 người dân thôn Pứt vào khu vực này làm rẫy và đến nay vẫn chưa liên lạc được", ông An nói.

Theo Bí thư xã Hùng Sơn, ba ngày qua thời tiết đều nắng ráo, không có mưa, nhưng quả đồi vẫn bất ngờ sạt xuống. Hiện lực lượng tại chỗ đã được huy động, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để tiếp cận khu vực và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: N.X

Ông An thông tin thêm, hiện ông cùng các lực lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để ghi nhận chi tiết hơn. Xã cũng đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng để nắm tình hình và chỉ đạo công tác hỗ trợ.