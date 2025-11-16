Sáng 16/11, Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Ngay từ sáng sớm, ông có mặt tại hiện trường để nghe báo cáo, kiểm tra tình hình và khảo sát khu vực sạt lở có địa hình dốc, nhiều bùn nhão sâu, liên tục bị nước mưa xói xuống, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng tiếp cận.

Các lực lượng trước giờ ra quân tìm kiếm.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng công an và dân quân địa phương đã được huy động nhiều ngày qua để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.

Trong sáng nay, nhiều chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn tiếp tục được tăng cường đến hiện trường. Bộ đội dẫn chó nghiệp vụ tiếp cận từng điểm nghi có người bị vùi lấp, sử dụng các thanh sắt dài để “xăm” xuống bùn nhằm rà tìm dấu hiệu bất thường.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai flycam để khảo sát từ trên cao và khoanh vùng khu vực nghi vấn.

Cảnh khuyển được huy động rà soát từng điểm sạt lở sâu tại xã Hùng Sơn. Ảnh: P.T

Theo các lực lượng túc trực, mưa lớn vẫn đổ xuống khiến việc tìm kiếm thêm phần khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ trượt lở.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry (đóng tại xã Hùng Sơn) khoảng 250m, xảy ra vụ sạt lở lớn. Vệt sạt lở kéo dài hơn 1km từ đầu nguồn xuống lòng suối, vùi lấp nhiều vị trí.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (cùng ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng làm 5 nhà canh rẫy bị vùi lấp hoàn toàn, hư hỏng khoảng 200m tuyến đường liên xã và thiệt hại khoảng 20ha lúa nước, hoa màu của người dân.

Điều đáng chú ý là nhiều ngày trước thời điểm xảy ra sạt lở, thời tiết tại địa phương nắng ráo. Tuy vậy, hàng trăm nghìn mét khối bùn đất từ đỉnh đồi vẫn đổ ập xuống chân núi, tạo nên cảnh tượng đáng sợ.

Bùn đất ngổn ngang tại hiện trường vụ sạt lở kéo dài hơn 1km. Ảnh: P.T

Để bảo đảm an toàn cho người dân, xã Hùng Sơn đã di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người của hai thôn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng điều động 103 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm và khắc phục hậu quả.

Sở chỉ huy tiền phương được thiết lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm - cứu hộ, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia trong điều kiện địa hình phức tạp và mưa lớn kéo dài.

Hiện, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích vẫn được triển khai khẩn trương.

Đại tá Đỗ Xuân Hùng đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ. Ảnh: P.T

Cảnh khuyển được huy động rà soát từng điểm sạt lở sâu tại xã Hùng Sơn. Ảnh: P.T

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia nhiệm vụ tìm kiếm. Ảnh: P.T

Flycam được triển khai để khảo sát, khoanh vùng các vị trí nghi vấn từ trên cao. Ảnh: P.T

Bộ đội dẫn chó nghiệp vụ tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp dưới mưa lớn. Ảnh: P.T

Mặc dù thời tiết xấu và địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: P.T

Với khứu giác nhạy bén, những quân khuyển đang được huy động rà soát các vị trí nghi có người bị vùi lấp dưới lớp đất đá và bùn nhão - nơi phương tiện cơ giới rất khó tiếp cận. Ảnh: P.T