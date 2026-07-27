Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Phùng Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND xã Tuần Giáo (Điện Biên)

Trong hai ngày 26-27/7, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Phùng Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Tuần Giáo (Điện Biên) về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) giai đoạn 2021-2025; đồng thời khảo sát việc triển khai Chương trình giai đoạn 2026-2030.

Xã Tuần Giáo được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Quài Cang, xã Quài Nưa và thị trấn Tuần Giáo. Hiện địa phương có khoảng 80% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu là người Thái, Mông, Kháng cùng một số dân tộc khác.

Giai đoạn 2021-2025, xã Tuần Giáo được giao tổng nguồn vốn hơn 55,86 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG 1719, gồm hơn 9,31 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 46,55 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Từ nguồn lực được giao, địa phương đã triển khai nhiều nội dung hỗ trợ thiết thực. Đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn đã quyết toán và giải ngân đạt 55,64 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch.

Lãnh đạo UBND xã Tuần Giáo phát biểu tại buổi làm việc

Việc triển khai các dự án, chính sách đã góp phần cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã xuống còn 10,81%, trong đó hộ nghèo chiếm 4,38%, hộ cận nghèo chiếm 6,43%. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư, 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm; công tác giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế được duy trì; các chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất, đào tạo nghề và an sinh xã hội được triển khai.

Bên cạnh kết quả đạt được thì một số mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trong năm 2026, như tỷ lệ thôn, bản ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp.

Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực cấp thiết

Trong giai đoạn 2026-2030, xã Tuần Giáo đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào DTTS; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%; trên 95% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử và giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Xã Tuần Giáo kiến nghị tiếp tục được quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời đề nghị tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Chương trình tại cơ sở.

Tại buổi làm việc, ông Phùng Quốc Huy ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG; đồng thời đề nghị xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026, tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các nhu cầu cấp thiết của đồng bào DTTS.

Đoàn công tác kiểm tra dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở bản Bó Giáng

Trong chương trình kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa 4 công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn xã nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện phương án triển khai Chương trình trong giai đoạn tới.