Chiều 21/7, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai Hợp phần 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 10/23 mục tiêu của Chương trình 1719; trong đó 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được "cứng hóa", các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, nhà sinh hoạt cộng đồng đều đạt kế hoạch.

Đồng thời, tỉnh đã hoàn thành rà soát nhu cầu đầu tư cho giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí gần 4.850 tỷ đồng, ưu tiên các công trình cấp nước sinh hoạt, điện, ổn định dân cư và hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị Trung ương sớm phân bổ vốn, hoàn thiện cơ chế, định mức hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết sau sáp nhập, tỉnh xác định khó khăn lớn nhất là thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn, đặc biệt ở cấp xã, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo ông Sứ, hiện tại, tỉnh đang rà soát, sắp xếp lại bộ máy, điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ các xã, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

"Thời gian tới, Phú Thọ sẽ rà soát các chỉ tiêu, tập trung nguồn lực hoàn thành những mục tiêu có khả năng đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đồng hành với địa phương trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung ghi nhận tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai Hợp phần 2 của Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều công trình hạ tầng, nước sinh hoạt, trường học và các mô hình phát triển sản xuất tại cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng chỉ rõ một số tồn tại cần sớm khắc phục như tiến độ hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn của địa phương còn chậm; việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và cơ cấu nguồn lực chưa thật sự rõ ràng; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chuyển sang năm 2026 còn thấp, trong khi một số khoản vốn phải hoàn trả ngân sách Trung ương. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều xã còn thiếu cán bộ có kinh nghiệm, năng lực quản lý dự án và hồ sơ bàn giao từ cấp huyện còn phức tạp.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn thiện đầy đủ khung pháp lý, kế hoạch thực hiện Chương trình trong tháng 7; rà soát toàn bộ mục tiêu, danh mục đầu tư và cơ cấu nguồn lực theo hướng tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn và những địa bàn thiếu nước sinh hoạt, hạ tầng thiết yếu.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng cho rằng, địa phương cần cân đối giữa đầu tư hạ tầng với phát triển sản xuất, sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy nhanh giải ngân vốn, xử lý dứt điểm nguồn vốn chuyển tiếp, tăng cường hướng dẫn cơ sở theo phương châm "cầm tay chỉ việc", siết chặt công tác giám sát, quản lý sau đầu tư và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai Chương trình phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, ưu tiên đúng đối tượng, đúng địa bàn và tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết nhất của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với mục tiêu cuối cùng là cải thiện đời sống, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.