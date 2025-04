Đông đảo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin hội tụ tại HUTECH IT Open Day 2025. Ảnh: HUTECH

Diễn ra vào ngày 4/4, sự kiện do Khoa Công nghệ thông tin HUTECH phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM (HCA), Liên minh Công nghệ số Việt Nam (VNITO), Hiệp Hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA), Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) cùng các doanh nghiệp tổ chức. Ngày hội mang đến không gian để sinh viên HUTECH và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, các khu vực lân cận gặp gỡ nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào những vị trí việc làm phù hợp.

Doanh nghiệp “chạm” nhân tài ngay tại trường học

Sự kiện quy tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, có thể kể đến như: Công ty Cổ phần FPT, CellphoneS, Công ty cổ phần Thế Giới Di Động, IVS, VNPT HCM, Sacombank, HDBank, Công ty TNHH Trung tâm Chuyên gia máy tính Việt Nam (SCC), Cybersoft, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Giải pháp Việt (VHost), Công ty TNHH Urban Việt Nam, Công ty TNHH Hitachi Digital Services Việt Nam, VietNam Silicon, CMC Global, Công ty CP Zien Solutions Việt Nam, AWS, Tập đoàn Sharp Việt Nam, DXC Technology, Di động Việt,…

Các doanh nghiệp mang đến hàng ngàn vị trí tuyển dụng đa dạng như Kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu, Nhân viên Quản trị mạng, Kỹ sư An toàn thông tin, Kỹ sư mạng, Chuyên viên An toàn bảo mật thông tin, Chuyên viên phát triển MIS, IT HelpDesk, Project Manager, Network Security Engineer, Cloud Engineer, Backend Developer, Mobile Developer, Fullstack Developer, Tester/QA/QC, Business Analyst, Thực tập sinh Phát triển Website/Ứng dụng Web/Ứng dụng Mobile, Thực tập sinh Java,… cho sinh viên ứng tuyển.

Sinh viên ứng tuyển nhiều vị trí việc làm hấp dẫn tại ngày hội. Ảnh: HUTECH

Đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên ở các vị trí Data Analysis, Data Engineer và đặc biệt là các vị trí chuyên về AI, ông Đỗ Đăng Khoa - Giám đốc vận hành VTI Academy chia sẻ: “Tôi cho rằng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại HUTECH rất tốt khi gắn chặt chẽ lý thuyết và thực tế. Các bạn sinh viên thể hiện được kiến thức lý thuyết cũng như những dự án trong môn học đã triển khai như thế nào, và đó là điều tôi đánh giá cao”.

Tại ngày hội, đông đảo sinh viên HUTECH đã tự tin gặp gỡ doanh nghiệp, tham gia phỏng vấn, trao đổi trực tiếp về vị trí nghề nghiệp mà các bạn quan tâm cũng như lắng nghe những chia sẻ, định hướng từ nhà tuyển dụng. Qua đó có cái nhìn toàn cảnh về thị trường lao động để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, kỹ năng, bản lĩnh. Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng đã nhanh chóng tìm được các ứng viên ứng ý ngay tại ngày hội.

Gắn kết doanh nghiệp - nhà trường: mô hình đào tạo thực tiễn

Trong khuôn khổ sự kiện, HUTECH đã ký kết hợp tác chiến lược với 12 doanh nghiệp uy tín thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhằm mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thực tập, làm việc cho sinh viên.

HUTECH ký kết hợp tác với 12 doanh nghiệp, mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên. Ảnh: HUTECH

Cùng với đó, nhiều suất Học bổng Tài năng vượt khó, Học bổng Khuyến học với trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng đã được trao đến sinh viên. Đây là nguồn động lực to lớn để sinh viên tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và kỹ năng, sẵn sàng trở thành nguồn nhân sự ưu tú, đóng góp giá trị tích cực cho xã hội.

Nhiều suất học bổng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng được doanh nghiệp trao tặng đến sinh viên. Ảnh: HUTECH

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Trải qua hành trình 30 năm, HUTECH đã đào tạo nên nhiều thế hệ sinh viên mà hiện nay các bạn đã và đang tham gia vào nền kinh tế, được sự công nhận, đánh giá cao từ phía doanh nghiệp. Hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp sẽ luôn luôn bền chặt hướng đến mục tiêu phát triển và đào tạo nên những lớp nhân tài có ích cho xã hội”.

Ngọc Minh