Chiều 22/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc sức khỏe Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng toàn thể linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Theo ông Nguyễn Hải Trung, Tết cổ truyền là điểm giao thời thiêng liêng, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng và những giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt Nam, không phân biệt tôn giáo.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, chúc Tết Bính Ngọ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Năng tại Tòa Tổng giám mục TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Điểm lại tình hình đất nước trong năm qua, Thứ trưởng cho biết, dù thế giới có nhiều biến động, nước ta vẫn gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội được đảm bảo và vị thế quốc tế được nâng cao.

“Những thành tựu chung của đất nước có phần đóng góp tích cực của quý giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc", ông đánh giá.

Về chính sách tôn giáo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật. Hiện nay, Bộ đang tích cực lấy ý kiến các tổ chức tôn giáo về việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh hoạt tôn giáo ngày càng phong phú.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung mong muốn đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Với tinh thần Giáo hội hiệp hành, tôi mong muốn chức sắc và đồng bào Công giáo Việt Nam sẽ cùng hiệp hành với Đảng và Nhà nước, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đến thăm, chúc Tết Ban Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Ảnh: Nguyễn Huế

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ DTTG và Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời, khẳng định Giáo hội sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết và phát triển bền vững của Tổ quốc.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Ban Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Minh Lý đạo Tam Tông miếu; dự Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ 5 khóa IX (2022-2027) và thăm hỏi, chúc Tết Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.