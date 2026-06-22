Linh mục Nguyễn Xuân Phương và chiếc xe cứu thương thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh không may mắn (Ảnh: Giáo xứ Đồng Lam)

Linh mục Nguyễn Xuân Phương (Giáo xứ Đồng Lam (xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Mỗi giờ lên Thánh đường, tôi đều nhắc bà con giáo dân sống yêu thương, làm điều thiện, trở thành những người giáo dân gương mẫu, kính Chúa yêu nước”.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương (trái) bên chiếc xe cứu thương thiện nguyện, khi còn ở Giáo xứ Lâm Xuyên (Ảnh: A.T)

Nhiều năm qua, Linh mục Nguyễn Xuân Phương đã chọn cách thực hành đức tin bằng những việc làm cụ thể. Ít ai biết rằng, từ khi còn là một giáo dân bình thường, năm 2005, ông đã bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đến năm 2008, khi được phong chức Linh mục, điều kiện thuận lợi hơn đã giúp ông thực hiện được nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng.

Năm 2019, khi đang quản xứ Giáo xứ Lâm Xuyên (nay là xã Quan Thành), ông vận động giáo dân và các nhà hảo tâm mua một chiếc xe cứu thương miễn phí dành cho người nghèo.

Ý tưởng ấy xuất phát từ những lần chứng kiến người bệnh khó khăn, không có phương tiện đi cấp cứu, nhiều gia đình không đủ tiền thuê xe đưa người thân đến bệnh viện.

“Thấy người đau yếu mà không có điều kiện đi chữa bệnh, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để chia sẻ với họ”, Linh mục Phương kể.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương đang lặng lẽ viết tiếp những giá trị nhân văn. (Ảnh: Giáo xứ Đồng Lam)

Không chỉ đứng ra kêu gọi, ông còn là người cầm lái cho chuyến xe đầu tiên, đưa một bệnh nhân từ thành phố Vinh về huyện Kỳ Sơn cũ, với quãng đường hơn 300km.

“Chuyến đầu tiên, đích thân tôi cầm lái, chở hai mẹ con người dân tộc Mông về huyện Kỳ Sơn. Họ là bệnh nhân, điều trị tại Bệnh viện Huyết học Nghệ An, thiếu thốn đủ bề. Chạy gần 300 km đường miền núi, mệt lắm nhưng tôi rất vui”, linh mục Phương nhớ lại ngày đầu xuất hành.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương cho biết, xe được giao cho hai người phụ trách chính nhưng nào họ bận, chính ông lại làm tài xế chở bệnh nhân. "Mua xe là để vận chuyển cấp cứu, anh em bận thì mình chạy, tính mạng con người là quan trọng", linh mục nói.

Từ đó đến nay, “chuyến xe không đồng” ấy đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Suốt 7 năm qua, hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình đã lặng lẽ nối dài những cuộc đời, bất kể người cần giúp đỡ là lương dân hay giáo dân.

Khi chuyển về quản xứ Giáo xứ Đồng Lam (nay thuộc xã Nhân Hòa) năm 2023, ông mang theo chiếc xe cứu thương ấy và thành lập tổ thiện nguyện do ông phụ trách chính.

Điều đặc biệt, trong những người đồng hành cùng vị Linh mục có cả những người bên lương, như anh Nguyễn Văn Hùng (nhà ở trước Giáo xứ Đồng Lam); cùng với nhiều người dân khác ở địa phương luôn sẵn sàng tham gia khi giáo xứ cần tài xế, bởi họ nhận thấy ý nghĩa nhân văn của công việc này.

“Có ai gọi là tôi điều hành chung, phân công anh em đi ngay. Nhiều người không theo đạo nhưng vẫn nhiệt tình tham gia. Đó là điều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, Linh mục Phương nói.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương trong một nghi lễ tại Thánh đường Đồng Lam (Ảnh: Giáo xứ Đồng Lam)

Không dừng lại ở những chuyến xe cứu người, nhiều năm qua, ông cùng giáo dân còn hỗ trợ hàng chục tấn lúa cho các hộ nghèo, vận động xây dựng bốn căn nhà tình thương, giúp nhiều người già bị đục thủy tinh thể có cơ hội tìm lại ánh sáng. Những việc làm ấy diễn ra lặng lẽ, không phân biệt lương hay giáo, giàu hay nghèo.

Từ những lời cầu nguyện chân thành nơi thánh đường, đến chuyến xe cứu thương miễn phí, những căn nhà tình nghĩa hay bát cơm dành cho người nghèo… tất cả đều xuất phát từ điểm chung là tình yêu thương con người, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết, bên lương, bên giáo đồng hành cùng dân tộc.