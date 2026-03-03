Ngày 3/3, Ban tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 tổ chức họp báo thông tin về lễ trao giải lần thứ 8.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 ghi nhận sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trên cả nước với tổng cộng 397 tên sách và bộ sách, tổng 512 cuốn, tăng 25 đầu sách và 57 cuốn sách so với mùa giải trước.

Số lượng tác phẩm dự giải tiếp tục gia tăng không chỉ phản ánh sức lan tỏa của giải thưởng mà còn cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng tích cực từ các đơn vị xuất bản trong bối cảnh ngành xuất bản đối mặt với nhiều khó khăn về huy động nguồn lực.

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, quy trình chấm Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 được triển khai bài bản và nghiêm ngặt. Hội đồng giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các nhà quản lý giàu kinh nghiệm, bảo đảm việc thẩm định, đánh giá khách quan, công tâm qua nhiều vòng xét chọn chặt chẽ. Các tác phẩm được lựa chọn không chỉ bảo đảm giá trị học thuật và chuyên môn mà còn tập trung vào những vấn đề lý luận và các chủ đề đang được xã hội quan tâm, thể hiện sự khác biệt rõ nét so với các năm trước.

Đáng chú ý, giải thưởng năm nay có thêm hạng mục dành cho sách dịch, một điểm mới quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của dòng sách này trong cơ cấu giải.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 ghi nhận nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Cơ cấu giải được sắp xếp lại từ 5 mảng xuống còn 4 mảng trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực có tính tương đồng. Mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung các nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Bên cạnh đó, đối tượng đề cử được mở rộng, hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích tiếp tục được duy trì với cách thức kết hợp giữa chấm điểm chuyên môn và bình chọn công khai, bảo đảm sự cân bằng giữa đánh giá học thuật và sự ghi nhận của công chúng.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đặc biệt, BTC đã ứng dụng phân tích dữ liệu truyền thông trong quá trình xét giải. Đối với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, Ban tổ chức phối hợp cùng đơn vị công nghệ để tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông, qua đó có thêm cơ sở tham chiếu đa chiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tinh thần đổi mới, hoàn thiện tiêu chí của BTC không chỉ nhằm nâng cao chất lượng xét chọn, tạo điều kiện để những xuất bản phẩm có giá trị văn hoá, tư tưởng được tôn vinh xứng đáng, khiến cho ảnh hưởng tích cực của sách trong đời sống học thuật và xã hội được nhân lên mà còn đảm bảo tính thận trọng, đồng thuận xã hội, đồng thời phản ánh mức độ quan tâm thực tế của xã hội đối với tác phẩm", ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, BTC quyết định trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm: 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích, 5 giải Sách được bạn đọc yêu thích.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 8/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Châu Anh