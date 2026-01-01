Tác phẩm có tên tiếng Anh Born in 1972 - Lust for Life of the Contrarian, là bước khởi đầu trong chiến dịch đưa 100 đầu sách doanh nhân Việt ra thị trường quốc tế của Alpha Books.

Sau thành công tại thị trường trong nước, việc xuất hiện trên Amazon giúp cuốn sách tiếp cận đông đảo độc giả toàn cầu, góp phần lan tỏa câu chuyện về một thế hệ, một hành trình khởi nghiệp và khát vọng sống tử tế của người Việt.

Cuốn sách gồm 7 chương tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tác giả, từ ký ức thời bao cấp, những băn khoăn tuổi trẻ đến quá trình xây dựng và phát triển Alpha Books. Không chỉ là hồi ký cá nhân, tác phẩm còn phản ánh bức tranh sinh động về ngành xuất bản và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.

Trong sách, Nguyễn Cảnh Bình thẳng thắn chia sẻ những giai đoạn khủng hoảng, hoang mang và thất bại. Đặc biệt, câu chuyện về thời điểm Alpha Books gặp khó khăn năm 2005 được xem là bài học thực tế về tinh thần khởi nghiệp, ý chí vượt khó và niềm tin vào giá trị bền vững.

Với nội dung chân thực và giàu cảm xúc, Born in 1972 hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm động lực, các doanh nhân khởi nghiệp và những ai đứng trước lựa chọn giữa hoài nghi và khát vọng vươn lên.

Việc phát hành sách trên Amazon cũng thể hiện năng lực chuyển đổi số và xuất bản quốc tế của Alpha Books. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ chuyển ngữ và đưa 100 đầu sách của doanh nhân Việt lên nền tảng toàn cầu.

Theo kế hoạch, Alpha Books triển khai hệ sinh thái xuất bản khép kín, bao gồm: hỗ trợ sáng tác và biên tập chuyên sâu, chuyển ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế; số hóa đa nền tảng với ebook, audiobook, podcast, khóa học; và phân phối trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt trên Amazon.

Chia sẻ về chiến lược này, ông Nguyễn Cảnh Bình cho biết, việc đưa sách Việt ra thị trường toàn cầu không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia và di sản cá nhân cho các doanh nhân, nhà lãnh đạo.