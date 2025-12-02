Chiều 2/12, Fashion show Hello Cosmo from Vietnam mùa 2 diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, mở màn hành trình Miss Cosmo 2025 với sự tham gia của hơn 70 thí sinh quốc tế.

Chương trình được tạo nên bởi đạo diễn Long Kan, NTK Lê Thanh Hòa và nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Sân khấu được thiết kế bắc qua hồ nước, tái hiện hành trình kết nối giữa các lớp không gian phong thủy đất, nước, di sản, con người, biến sàn diễn thành cầu nối văn hóa từ Việt Nam ra thế giới.

Trên nền vải organza, chiffon, gấm, những họa tiết chạm rồng phượng, hoa sen, mây được tái hiện qua kỹ thuật hiện đại.

Show diễn mở màn bằng tiết mục kết hợp nhã nhạc cung đình Huế và múa chén với 30 nhạc công cùng 24 nghệ nhân, tôn vinh giá trị di sản văn hóa của cố đô. Sau đó, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut xuất hiện.

Tâm điểm chương trình là màn ra mắt fall/winter 2025 của NTK Lê Thanh Hòa được trình diễn bởi hơn 70 thí sinh Miss Cosmo 2025. Lấy cảm hứng từ Đại Nội và Kinh thành Huế, bộ sưu tập là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi thời trang trở thành lăng kính đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Tường thành rêu phong, mái ngói cổ kính đến họa tiết rồng phượng được chuyển tải trên nền lụa tơ tằm, gấm, organza với kỹ thuật sơn mài, pháp lam, thêu cung đình.

Bộ sưu tập khai thác đa dạng sắc màu từ vàng rực rỡ, đỏ quyền lực, xanh cổ điển đến trắng tinh khôi, đen huyền bí. Những bộ váy dạ hội dài, váy cocktail ngắn, áo khoác kimono cách điệu được tô điểm bằng lông vũ, sequin, họa tiết thêu chạm rồng phượng, hoa sen, mây. Chất liệu lụa mềm mại kết hợp với kỹ thuật xếp ly, draping tạo nên sự uyển chuyển, tôn vinh đường cong cơ thể.

Phần âm nhạc do nhà sản xuất DTAP dẫn dắt với phong cách folktronica, kết hợp chất liệu dân gian và âm thanh điện tử.

Sau màn trình diễn, ban tổ chức công bố top 5 best catwalk (Trình diễn đẹp nhất) dựa trên tiêu chí phong thái, kỹ năng trình diễn và sự thể hiện tinh thần của bộ sưu tập, gồm đại diện Colombia - Dayana Cardenas, Brazil -Gabriela Borges, Thái Lan - Mooham Chotnapa Kaewjarun, Cuba - Amys Napoles Ochoa và Sierra Leone - Marcella Momoh.

Top 5 trình diễn đẹp nhất

Sau Huế, Miss Cosmo 2025 sẽ tiếp tục với hoạt động Best in swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất) ngày 3/12, sau đó thí sinh di chuyển đến Lâm Đồng. Đêm chung kết diễn ra ngày 20/12 tại TPHCM.

