Tối 5/12 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt (Lâm Đồng), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh trình diễn bộ trang phục The Rising Dragon của nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Duy Hậu. Lấy cảm hứng từ hình tượng cá chép hóa rồng, bộ trang phục nặng ước tính khoảng 15-20kg kết hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt - nhiệt độ 14 độ C cùng gió mạnh tạo nên thử thách lớn cho Phương Linh.

Khán giả có mặt tại sự kiện và theo dõi qua livestream đều nhận thấy sự chật vật của người đẹp khi di chuyển trên sàn diễn. Những cơn gió mạnh liên tục thổi vào phần cánh lớn phía sau, khiến Phương Linh phải gồng mình giữ thăng bằng, di chuyển từng bước một cách cẩn trọng.

Phương Linh trình diễn trong gió lạnh:



Sau phần trình diễn, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế. Một bộ phận khán giả cho rằng trang phục quá cồng kềnh, tham chi tiết so với tiêu chí của một bộ carnival thông thường.

So với bản thiết kế được công bố trong buổi họp báo và tập duyệt, nhiều người nhận thấy phiên bản cuối cùng được thêm thắt, đặc biệt là phần chân váy dài và phần đầu rồng nặng nề. Điều này vô tình làm giảm tính uyển chuyển, khiến người mặc khó khăn trong việc thể hiện động tác múa, di chuyển theo nhịp nhạc.

Hoa hậu Phương Linh gồng mình mang trang phục giữa gió lạnh Đà Lạt.

Dù gặp nhiều khó khăn, Phương Linh vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn. Một số người lo lắng về sức khỏe của cô khi phải chờ đợi lâu trong đêm khuya giá lạnh, chỉ mặc trang phục mỏng manh trước khi lên sân khấu.

Một số ý kiến chuyên môn đặt câu hỏi về quyết định của Ban tổ chức Miss Cosmo khi thực hiện sự kiện ngoài trời tại Đà Lạt vào mùa lạnh.

Minh Dũng

Ảnh, video: BTC