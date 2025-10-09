Giải chính thức khai mạc tại Skylake Resort & Golf Club trong sáng 9/10

Kết nối thể thao, văn hóa và cộng đồng doanh nhân

Được Hội Golf TP. Hà Nội (HNGA) tổ chức thường niên từ năm 2017, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội Mở rộng đã trở thành sân chơi thể thao đỉnh cao, nơi tôn vinh tinh thần đồng đội, bản lĩnh thi đấu và văn hóa golf chuẩn mực.

Năm nay, giải đấu mang dấu ấn đặc biệt khi có sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng- Herbalife Việt Nam - thương hiệu toàn cầu tiên phong trong việc khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh. Sự hợp tác này không chỉ khẳng định uy tín và tầm vóc của giải đấu, mà còn thể hiện cam kết chung tay vì sức khỏe cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực của thể thao tới xã hội. Việc Herbalife quyết định đồng hành cùng giải đấu, một lần nữa khẳng định cam kết bền vững của công ty trong việc chung tay thúc đẩy một thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Hơn 700 golfer tranh tài tại giải đấu

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các thương hiệu uy tín trong vai trò nhà tài trợ Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng… tiếp tục nâng tầm giải đấu cả về quy mô lẫn chất lượng, biến Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Hà Nội Mở rộng lần thứ 8 - Herbalife Cup 2025 trở thành biểu tượng kết nối giữa thể thao, văn hóa và cộng đồng doanh nhân.

Giải đấu quy tụ 36 câu lạc bộ golf hàng đầu khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, với hơn 700 golfer tham dự - những gương mặt tiêu biểu đại diện cho phong trào golf phát triển mạnh mẽ trên toàn miền Bắc.

Thông qua những trận đấu đỉnh cao, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh những giá trị tốt đẹp: văn hóa ứng xử, tinh thần thể thao cao thượng, và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng những người yêu golf.

Sân chơi của tinh thần đoàn kết

Điểm nổi bật của giải đấu năm nay: các đội thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội, kết hợp giữa Single match và Fourball cho tất cả các bảng đấu, thay vì nhiều thể thức như mùa giải 2024. Đặc biệt với thể thức Fourball - được đánh giá là thể thức hấp dẫn nhất, mang tính đồng đội nhất trong thi đấu đối kháng - sẽ chiếm 50% số điểm của mỗi đội tuyển. Điểm số được tính cộng dồn, đội có tổng điểm cao nhất sau 2 ngày thi đấu sẽ vô địch.

Giải đấu mang dấu ấn đặc biệt khi có sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng- Herbalife Việt Nam

Cơ cấu giải thưởng bao gồm Cúp luân lưu, huy chương, quà tặng giá trị cho hai bảng Nam và Nữ. Đặc biệt, đội Vô địch cùng các đội xếp hạng Nhì, Ba, Tư và đội Phong cách của Bảng Nam sẽ nhận được tấm vé đặc cách tham dự Giải Vô địch các CLB Golf Toàn quốc 2026 và Vòng Chung kết mùa giải tiếp theo.

Đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ: “Golf là môn thể thao của sự tập trung, kiên định và chiến lược - những giá trị tương đồng với triết lý sống năng động và lành mạnh mà Herbalife hướng đến. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Hội Golf TP. Hà Nội trong hành trình lan tỏa tinh thần thể thao vì sức khỏe và cộng đồng.”

VCK các CLB Hà Nội mở rộng - Herbalife Cup 2025 hứa hẹn thành công

Đại diện Hội Golf TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh: “Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao mà còn là niềm tự hào của Thủ đô - nơi hội tụ tinh thần văn minh, đoàn kết và phát triển. Việc tổ chức đúng dịp 10/10 mang ý nghĩa tri ân lịch sử và khẳng định vị thế của Hà Nội năng động, hội nhập. Sự kiện tiếp tục là ngày hội để chúng ta cùng nhau lan tỏa niềm đam mê, bản lĩnh, sự thanh lịch và tinh thần golf đích thực. Chúng tôi tin tưởng rằng mùa giải năm nay sẽ không chỉ khẳng định vị thế golf Thủ đô trên bản đồ golf Việt Nam, mà còn để lại những dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người tham dự”.

Lan toả thông điệp “Tinh hoa hội tụ, vinh quang tỏa sáng”

Herbalife Cup 2025 được tổ chức chuyên nghiệp với hệ thống livescore, livestream trực tuyến, cùng các hoạt động truyền thông do VTVCab và Sgolf thực hiện, mang đến trải nghiệm sinh động cho người hâm mộ.

Các golfer tranh tài trong ngày đầu của giải

Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện bên lề như Gala Dinner, Lễ trao giải, Giao lưu CLB, Kết nối doanh nghiệp… hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa golf hiện đại. Công tác truyền thông cũng được chú trọng bởi sự cam kết bảo trợ thông tin của nhiều đơn vị báo chí và truyền hình, góp phần nâng cao hình ảnh golf Thủ đô trên bản đồ thể thao Việt Nam.

Với thông điệp “Tinh hoa hội tụ, vinh quang tỏa sáng”, giải đấu không chỉ là nơi để các golfer tranh tài, mà còn là dịp để tôn vinh tinh hoa golf, nơi tinh thần fair-play, phong thái thanh lịch, văn hóa ứng xử chuẩn mực trên sân được đề cao - những giá trị đồng điệu với nét đẹp văn hiến, thanh lịch và văn minh của người Hà Nội.

Lệ Thanh