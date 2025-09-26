Chuyên gia thống kê

Đứng sau 12 ngôi sao rực rỡ tạo nên đội tuyển châu Âu tham dự Ryder Cup 2025 là 5 đội phó hỗ trợ công việc của đội trưởng Luke Donald: Thomas Bjorn, Alex Noren, Francesco Molinari, Jose Maria Olazabal và Edoardo Molinari.

Cái tên thứ 5 là người có ít kinh nghiệm và thành tích nhất, mặc dù anh có lẽ lại là mảnh ghép không thể thiếu nhất của đội hình Lục địa già.

Đội châu Âu dự Ryder Cup 2025. Ảnh: EFE

Tay golf Italia có thể tự hào với 3 chiến thắng tại DP World Tour và một lần vô địch Ryder Cup, nhưng gần đây anh phải vật lộn với các chấn thương.

Chấn thương gần đây nhất là ở tay, khiến anh phải phẫu thuật. “Tôi học ngành kỹ thuật ở Italia và khi bắt đầu thi đấu, tôi cũng rất chú trọng đến các con số trong lối chơi của mình”, anh kể trong cuộc trò chuyện với El Mundo khi đến Ryder Cup 2025 (diễn ra từ 18h10 hôm nay, giờ Hà Nội).

Trong khi chờ đợi những thử thách lớn hơn, hiện tại Molinari là chuyên gia thống kê hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ của golf.

“Ngay trước khi Covid-19 đến, một vài golfer đã đến tìm sự giúp đỡ, họ bắt đầu chơi tốt và nói tốt về tôi. Bây giờ chúng ta có thể nói đó là công việc chính của tôi”.

Dodo – như những người thân thiết và bạn bè gọi Molinari, người sinh tại Turin, miền Bắc Italia – quản lý một đội ngũ 4 người hết lòng vì công ty của mình, làm việc với khoảng 40 tay golf, ở cả châu Âu và Mỹ.

Cơ sở để đưa ra quyết định

Nhiệm vụ chính của Dodo trong đội tuyển châu Âu là báo cáo cho Donald bằng cách sử dụng tất cả thông tin thống kê có sẵn.

Molinari và đội trưởng Luke Donald với thành công tại Rome 2023. Ảnh: FederGolf

“Chúng tôi có rất nhiều con số. Công việc của chúng tôi là thông báo cho Luke biết đội đang chơi như thế nào, cặp đôi nào có thể hiệu quả và cặp nào không...”, tay golf 44 tuổi giải thích.

“Chúng tôi làm việc rất nhiều với thống kê, ai chơi tốt hơn trên một loại sân như Bethpage. Các con số cung cấp cho bạn cơ sở để đưa ra quyết định”.

Dodo đã tạo ra một phần mềm mà nhiều công ty quản lý lớn nhất thế giới đang cố gắng sao chép.

“Kể từ khi tôi bắt đầu cách đây 5 năm, có nhiều thứ cần phải thêm vào: dữ liệu trực tiếp, cách chơi của ca chiều so với ca sáng, những hố nào dễ hơn, khó hơn. Liệu chơi một hố theo cách an toàn hay mạnh mẽ và đánh driver tốt hơn...”, anh phân tích.

Khi các golfer trong đội đã đầy đủ, Molinari biết rõ công thức nào là tốt nhất để ghép cặp họ.

“Thông thường, tốt hơn là họ nên bổ sung cho nhau. Một người đánh mạnh từ tee và một người đánh sắt tốt thường hiệu quả. Lập đội giống như nấu một món paella (cơm thập cẩm nổi tiếng) ngon”, anh đùa.

Molinari và các cộng sự không chỉ phân tích thống kê đội của mình mà còn cả đối thủ.

“Chúng tôi có tất cả các số liệu thống kê, của chúng tôi và của họ, của tất cả mọi người. Bằng cách đó, bạn cũng kiểm soát được điểm mạnh và điểm yếu của họ. Đó là những gì chúng tôi đã làm ở Rome 2023 và nó đã hiệu quả”.

Dodo Molinari (trái) và Olazabal ở Bethpage Black. Ảnh: Hugo Costa/EM

Trong vũ trụ dữ liệu tràn ngập ở các môn thể thao khác, golf đã trải qua một bước ngoặt khi thống kê Strokes Gained (số gậy giành được) xuất hiện vào năm 2011

“Nó đo lường mức độ bạn tốt hơn và kém hơn so với mức trung bình của giải đấu ở từng phần của trò chơi”, Dodo giải thích.

“Nó cho bạn một cái nhìn về từng phần trong lối chơi của bạn so với mức trung bình của các golfer tham gia giải đấu”.

Tuy nhiên, thống kê không đo lường được cảm xúc hay bầu không khí phức tạp mà người châu Âu phải đối mặt tại Bethpage Black. Molinari xác nhận rằng mệnh lệnh của Donald là tránh xung đột.

“Chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với Luke và các golfer. Bạn phải hạn chế những hành động khiêu khích khán giả, những cử chỉ. Bạn không muốn tham gia vào một trận chiến chống lại hàng chục nghìn người New York, bạn sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng và nó không giúp ích gì”.