Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn hối hả, khẩn trương.
Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị trực thuộc EVNSPC và các nhà thầu vẫn đang miệt mài, hăng say lao động trên gần 30 công trình lưới điện 110kV, trung, hạ thế trải dài 8 tỉnh, thành phố phía Nam; từ Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp đến Lâm Đồng…
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cũng trực tiếp đi đến từng công trình tại các địa phương trong dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9 để nắm tiến độ, giải quyết khó khăn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị, lực lượng thi công, giám sát, quản lý dự án,… đang làm việc tại hiện trường nhằm kịp thời hoàn thành đúng tiến độ các công trình, đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hộ các địa phương.
Tinh thần làm việc xuyên Lễ, xuyên Tết, không ngày nghỉ cuối tuần đã được tập thể lãnh đạo EVNSPC quán triệt, thực hiện từ đầu năm 2025.
Một số hình ảnh lao động của EVNSPC dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: