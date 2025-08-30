Chiều 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước".

Cùng dự gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và các ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo VCCI; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Ảnh: VGP/Nhật Bắc

3 thông điệp của Thủ tướng

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp chính.

Thông điệp thứ nhất: Trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Thủ tướng khẳng định trong thời chiến cũng như thời bình, lúc khó khăn hay khi thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên; đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc. Đồng thời, đây là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, từ năm 1986 với khoảng 12.000 xí nghiệp quốc doanh và gần 40.000 HTX nông nghiệp, chưa có doanh nghiệp tư nhân theo nghĩa hiện đại, đến nay chúng ta đã có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, trên 33.000 HTX theo mô hình kiểu mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Thủ tướng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp quan trọng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông điệp thứ hai: Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.

Đó là: tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng; ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước không ngừng củng cố, tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế...

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính dự buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, các Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Hồ Đức Phớc dự buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông điệp thứ ba: Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.

Thủ tướng cho biết, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5-9,5%/năm. Đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, là chiến sỹ anh dũng, kiên cường trên mặt trận kinh doanh, kinh tế; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và hành động mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, tầm nhìn; quyết liệt hành động; khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước; đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công tư, mô hình "lãnh đạo công - quản trị tư", "đầu tư công - quản lý tư", "đầu tư tư - sử dụng công"; tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược

Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng, các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quyết sách của Đảng, Nhà nước; đóng góp hiệu quả hơn, nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội (MB); trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Binh đoàn 18 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng tặng 18 doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông cũng đề nghị tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá giáo dục, đào tạo; cùng nỗ lực tìm các giải pháp, hướng đi mạnh dạn, đột phá, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, không chỉ để tự lớn mạnh mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước và góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới...

Đồng thời, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, đoàn kết, tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào; phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường; chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp; phát triển văn hóa, văn minh doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; các doanh nghiệp FDI liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tinh thần là nhanh chóng chuyển trạng thái từ "tập trung quản lý - không quản được thì cấm" sang trạng thái "chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp".

Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, luôn đồng hành của Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.