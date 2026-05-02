Sáng 2/5, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Minh Chuyển - Chủ tịch UBND xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Hiện trường vụ án. Ảnh: MQ

Thông tin ban đầu, khoảng 1h45 ngày 2/5, Công an xã Ea Kar tiếp nhận tin báo từ cơ sở y tế về một trường hợp tử vong trước khi đưa vào cấp cứu nghi liên quan đến án mạng nên đã vào cuộc xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, khoảng 1h15 cùng ngày, Trần Huy H. (SN 2009, trú xã Dliê Ya) ngồi uống rượu cùng bạn trước quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (SN 2010, trú tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ) đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước nên Nghi gọi H. ra ngoài nói chuyện.

Khu vực H. cùng bạn ăn nhậu. Ảnh. MQ

Quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. H. chạy vào trong quán lấy một con dao rồi quay ra.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Tiến Tùng (SN 1998, trú thôn 1B, xã Ea Kar) cùng 2 đối tượng khác đi tới và xông vào đánh nhau với H.

Trong quá trình hỗn chiến, Nguyễn Tiến Tùng đã sử dụng dao mang theo sẵn trong người đâm Trần Huy H. tử vong.

Đến 2h45 cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.