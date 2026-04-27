Tối 27/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn vừa bị sát hại.

Khoảng 19h cùng ngày, người dân thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980).

Hiện trường vụ việc.

Khi đến nơi, người dân bàng hoàng phát hiện chị H. tử vong, bên cạnh có nhiều vết máu và một con dao.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm là H.H.T (SN 1974, trú cùng thôn Đại Thịnh). Hiện lực lượng công an đang tổ chức truy bắt, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, chị H. ly hôn và sống cùng mẹ đẻ ở thôn Đại Thịnh. "Chị H. có một người con đang đi du học. Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được làm rõ", lãnh đạo xã Sơn Tiến nói.