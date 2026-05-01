Tối 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ hai nghi phạm cướp tiệm vàng trên địa bàn là Trần Văn Dũng (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú TP Cần Thơ). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Nguyễn Thị Mỹ Linh vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Khi vừa cầm nhẫn trên tay, Linh nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài.

Phát hiện sự việc, nữ chủ tiệm vàng đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, Dũng chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám mang BKS: 38D1-13838 đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công nữ chủ tiệm vàng và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Sau đó, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Đức Thọ và Công an xã Thạch Hà triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Nhiều tổ công tác đã được lập, tiến hành chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết của tội phạm.

Sau 8h đồng hồ, công an đã bắt giữ thành công hai đối tượng trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.