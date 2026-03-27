Nghiên cứu của công ty bảo mật Kaspersky được thực hiện đối với 1.714 chuyên gia kỹ thuật đến từ các doanh nghiệp có quy mô trên 500 nhân viên tại 16 quốc gia.

Kết quả chỉ ra các cuộc tấn công chuỗi cung ứng và tấn công thông qua các mối quan hệ tin cậy đang trở thành những thách thức hàng đầu đối với an ninh mạng hiện nay.

Tấn công chuỗi cung ứng là hình thức tin tặc khai thác các lỗ hổng từ nhà cung cấp dịch vụ hoặc phần mềm của bên thứ ba để xâm nhập vào hệ thống của doanh nghiệp mục tiêu.

Tấn công chuỗi cung ứng đứng đầu các mối đe dọa mà doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối mặt trong 12 tháng qua. Nguồn: Kaspersky

Theo số liệu từ khảo sát, cứ ba tổ chức trên thế giới thì có một tổ chức bị ảnh hưởng bởi hình thức này trong vòng 12 tháng qua.

Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ doanh nghiệp bị tấn công chuỗi cung ứng là 34% và tấn công qua mối quan hệ tin cậy là 27%.

Các con số này đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường có tỷ lệ phơi nhiễm rủi ro cao trong khu vực, đứng sau Trung Quốc.

Thách thức về nguồn nhân lực và áp lực vận hành

Nghiên cứu xác định thiếu hụt nguồn nhân lực an ninh mạng có chuyên môn là rào cản chính trong việc giảm thiểu rủi ro từ bên thứ ba. Trong khu vực, tỷ lệ thiếu hụt dao động từ 34% tại Singapore đến mức cao nhất là 57% tại Việt Nam.

Tình trạng này dẫn đến việc đội ngũ bảo mật phải phân bổ nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Khảo sát cho thấy 48% đại diện doanh nghiệp tại Việt Nam nhận định áp lực cân đối các ưu tiên an ninh mạng khác nhau là nguyên nhân khiến các rủi ro từ chuỗi cung ứng có nguy cơ bị bỏ sót.

42% doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương thiếu hụt nhân sự an ninh thông tin có chuyên môn. Ảnh: Kaspersky

Bên cạnh đó, mức độ tự tin vào các biện pháp bảo mật hiện có tại Việt Nam đạt tỷ lệ 21%. Con số này cao hơn so với xu hướng chung tại các quốc gia như Singapore (14%) hay Ấn Độ (11%), phản ánh sự khác biệt trong cách đánh giá năng lực phòng vệ giữa các thị trường.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của các mối đe dọa, các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị doanh nghiệp cần thiết lập các tiêu chuẩn quản trị rủi ro đồng bộ.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng việc quản lý an ninh chuỗi cung ứng cần được thực hiện kỷ luật như quy trình vận hành nội bộ, thông qua việc xác thực các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác một cách nhất quán.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các giải pháp trọng tâm bao gồm: ứng dụng các dịch vụ an ninh mạng, bao gồm thuê ngoài nếu thiếu nguồn lực chuyên trách; đầu tư vào đào tạo an ninh mạng cho nhân sự; đánh giá kỹ lưỡng nhà cung cấp trước khi hợp tác; thiết lập các điều khoản về an ninh mạng trong hợp đồng; thắt chặt hợp tác với nhà cung cấp về vấn đề bảo mật.

Việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược và triển khai các biện pháp phòng ngừa đồng bộ trên toàn bộ tổ chức được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh trước các rủi ro mạng.