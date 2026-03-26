Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân đã trở thành tài sản số quan trọng nhưng cũng đầy rẫy rủi ro nếu không được bảo vệ đúng cách. Với các doanh nghiệp CNTT, những đơn vị trực tiếp xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, việc thấu hiểu và tuân thủ hành lang pháp lý không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố sống còn để phát triển bền vững.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin hiểu rõ và thực thi đúng các quy định pháp luật liên quan, ngày 26/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội thảo chuyên đề “Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

Trao đổi tại sự kiện, thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng phòng 1 của Cục A05 khẳng định: Dữ liệu là mạch sống, huyết mạch của chuyển đổi số, trở thành nguồn tài nguyên, tài sản quốc gia rất quan trọng và quý giá, đặc biệt là dữ liệu cá nhân.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia tăng trưởng Internet cao nhất chiếm 85,6 triệu người dùng và chiếm 84,2% dân số. Vì thế, bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu cấp bách và nhiệm vụ xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

“Dữ liệu cá nhân là nguồn dữ liệu chiến lược, cốt lõi, gắn liền với quyền con người, quyền riêng tư, tác động trực tiếp, toàn diện đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước”, thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi nhấn mạnh.

Chỉ rõ dữ liệu cá nhân là “mỏ vàng mới” của tội phạm, thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi cho hay: Hơn 30 loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là lừa đảo trực tuyến coi dữ liệu như “mỏ vàng mới”, trước khi ra tay phải có thông tin, dữ liệu của nạn nhân. Với các thủ đoạn tinh vi, hàng trăm kịch bản gắn với những vấn đề nóng, có tính thời sự, dễ đánh lừa người dân để chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là một trong những hình thức có mức độ thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Bạch Trọng Đức, Công ty cổ phần An ninh dữ liệu Việt Nam cho biết doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định, nhận diện phát hiện rủi ro về lộ, lọt, xử lý sai dữ liệu cá nhân. Ngoài ra lên kế hoạch xây dựng hoặc cải thiện chính, quy trình quản lý dữ liệu cá nhân, tránh vi phạm và xử lý trong tương lai.

“Về khung đánh giá tuân thủ tại Việt Nam, mỗi khung sẽ có các điểm hạn chế, tích cực khác nhau, doanh nghiệp phải chủ động lựa chọn. Theo tôi được biết, thời gian sắp tới, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ dữ liệu cá nhân để đánh giá dựa trên các phân tích của khung doanh nghiệp chọn”, ông Bạch Trọng Đức chia sẻ thêm.

Chia sẻ bên lề hội thảo, đại úy Phạm Ngọc Hoa, bộ phận dữ liệu cá nhân của Cục A05 cho biết, từ quá trình triển khai tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, A05 nhận thấy các doanh nghiệp, tổ chức còn gặp một số vướng mắc khó khăn phổ biến như: Chưa định hình được một tư duy tổng thể về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn với các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trong đơn vị; chưa hoàn thiện được các cơ chế để đảm bảo thực thi các quyền của chủ thể dữ liệu; gặp khó khăn trong việc thực hiện hồ sơ đánh giá tác động đến chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới; khó khăn trong thực hiện yêu cầu về nhân sự có chuyên môn, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại úy Phạm Ngọc Hoa cũng cho biết, bảo vệ dữ liệu cá nhân là một loại dữ liệu mới, còn nhiều rào cản, khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp để thực thi. Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và các chương trình đào tạo gắn với các nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức. Mục tiêu là làm sao nâng cao được nhận thức trong toàn xã hội về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng tới tạo ra được văn hóa tuân thủ, bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân.