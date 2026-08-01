Theo ScienceAlert, năm 2025 khi bước sang tuổi 100, nam diễn viên huyền thoại Dick Van Dyke đã ra mắt cuốn sách mang tên 100 nguyên tắc sống để thọ 100 tuổi: Cẩm nang của người lạc quan cho một cuộc sống hạnh phúc.

Không bao giờ thức dậy với một tâm trạng tồi tệ

Dick Van Dyke ở tuổi 100. Ảnh: Today

Những chia sẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe, ông khẳng định một nguyên tắc đơn giản: "Tôi không bao giờ thức dậy với một tâm trạng tồi tệ". Tinh thần sống luôn lạc quan ấy không chỉ là phương châm mà dưới góc nhìn y khoa được các nhà khoa học chứng minh, đây là yếu tố then chốt giúp con người kéo dài tuổi thọ.

Chuyên gia khoa học sức khỏe Jolanta Burke cho biết nhiều nghiên cứu đã xác nhận ảnh hưởng trực tiếp của tinh thần lạc quan với khả năng sống thọ. Việc kiểm soát căng thẳng và duy trì góc nhìn luôn tích cực giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý mạn tính.

Dick Van Dyke từng bộc bạch: "Tuổi thọ chỉ có một phần là thực tế, còn một phần là trạng thái cảm xúc và phần còn lại là sự may mắn". Luôn giữ tinh thần thoải mái và duy trì niềm vui sống không chỉ giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống mà còn kéo dài hành trình của mỗi người.

Dick Van Dyke trong các phim ông tham gia hồi trẻ. Ảnh: Deadline

Nam tài tử Dick Van Dyke sinh năm 1925, ông bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 34 tuổi, ngoài vai trò diễn viên, ông còn là 1 ca sĩ và nhà văn. Các bộ phim mang dấu ấn Dick Van Dyke gồm: Mary Poppins, The Dick Van Dyke Show, Chitty Chitty Bang Bang, Bye Bye Birdie và Diagnosis: Murder.

Tài năng của ông được bảo chứng qua rất nhiều giải thưởng lớn như Emmy, Grammy, thậm chí ông đã ghi dấu trên Đại lộ danh vọng Hollywood và Đại sảnh danh vọng truyền hình.

Kết hôn lần 2 ở tuổi 87 với vợ kém 46 tuổi

Dick Van Dyke đã có 4 người con cùng 2 người vợ khác nhau, lần kết hôn gần nhất vào năm 2012 khi đã 87 tuổi.

Dick Van Dyke và Arlene Silver. Ảnh: Wireimage

Vợ ông, Arlene Silver, sinh năm 1971, kém tài tử 46 tuổi. Chia sẻ trên PEOPLE vào cuối năm 2025, Dick Van Dyke nói chính vợ là người giúp mình luôn trẻ trung. "Cô ấy là người giúp tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cô ấy luôn mang lại niềm vui cho tôi mỗi ngày trong cuộc đời", ông nói. Dick Van Dyke từng tâm sự trên tờ Malibu Times: "Cô ấy là người vợ tuyệt vời nhất. Cô ấy biến tôi thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới".

Họ gặp nhau tại lễ trao giải SAG năm 2006, nơi Arlene Silver làm chuyên viên trang điểm. "Có điều gì đó đặc biệt ở đôi mắt đẹp của cô ấy", Van Dyke chia sẻ với PEOPLE. Năm 2023, họ cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập Days of Our Lives. Dick Van Dyke vào vai một ông già ngồi xe lăn còn Arlene Silver đóng vai người chăm sóc ông.

Dick Van Dyke chia sẻ ban đầu khi nói về chênh lệch tuổi tác giữa họ, nhiều người cho rằng chuyện tình cảm này sẽ không thành nhưng thực tế khoảng cách tuổi tác lại giúp họ duy trì quan hệ lâu bền nhờ sự thấu hiểu, đồng điệu. Arlene Silver chuyển đến sống cùng Van Dyke ở Malibu vào năm 2011 và họ chọn ngày nhuận 29/2/2012 để kết hôn.

Mặc dù Dick Van Dyke lo ngại gia đình sẽ không chấp nhận mối quan hệ của ông với một người phụ nữ trẻ hơn 46 tuổi nhưng họ đã đón nhận Arlene Silver một cách nồng nhiệt. "Các cháu tôi gọi cô ấy là bà ngoại. Bốn đứa con tôi đều rất yêu quý cô ấy", Dick Van Dyke nói với PEOPLE.

Dick Van Dyke và vợ. Ảnh: Alaura Imagery & Design

Dick Van Dyke ở hậu trường phim "Mary Poppins Returns" (Nguồn: Disney)