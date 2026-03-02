Trong lịch sử xe máy tại Việt Nam, Honda 67 được xem là một trong những mẫu xe để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Xuất hiện vào cuối thập niên 1960, mẫu xe này từng hiện diện phổ biến ở miền Nam trước năm 1975, gắn với bối cảnh chiến tranh và đời sống đô thị thời bấy giờ. Với thiết kế nhỏ gọn, động cơ bền bỉ và khả năng vận hành linh hoạt, Honda 67 nhanh chóng trở thành phương tiện quen thuộc trên nhiều cung đường.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Honda 67 không chỉ còn là phương tiện di chuyển mà đã trở thành một “biểu tượng sưu tầm” trong giới chơi xe cổ. Thú chơi Honda 67 đòi hỏi sự am hiểu về độ nguyên bản (zin), từ nước sơn, động cơ đến từng con ốc, bu-lông. Chính vì vậy, mỗi chiếc xe còn giữ được tình trạng gần như nguyên bản luôn được giới sưu tầm săn đón và sẵn sàng trả giá cao.

Mới đây, một chiếc Honda 67 đời 1967 tại Gia Lai được chào bán với giá 2,2 tỷ đồng đang gây nhiều tranh luận.

Hàng hiếm còn mới “như đập thùng”

Chủ nhân chiếc xe, anh Nguyễn Lâm trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai (Bình Định cũ) tự tin khẳng định đây là chiếc “Honda 67 đẹp top 1 Việt Nam”, tình trạng “như xe đập thùng”.

Theo anh, xe còn nguyên bản (zin) toàn bộ, từ nước sơn đến động cơ, được bảo dưỡng định kỳ cẩn thận. “Xe nguyên bản, sơn zin nguyên con. Cũng có nhiều người hỏi mua nhưng chưa được giá ưng ý”, anh Lâm chia sẻ.

Quan sát từ hình ảnh thực tế, chiếc xe mang màu sơn đen bạc đặc trưng của dòng Honda 67. Bình xăng giọt nước với logo cánh chim vẫn sắc nét, lớp sơn còn khá đều màu theo thời gian. Các chi tiết như dè trước, dè sau, ống xả, vành nan hoa giữ đúng phom dáng nguyên bản.

Cụm đèn pha tròn, xi-nhan màu cam cổ điển, tay lái cao và yên dài hai tầng tạo nên dáng vẻ đặc trưng của thập niên 1960. Phần động cơ lộ thiên gọn gàng, lốc máy còn sáng màu, không có dấu hiệu độ chế.

Một số vị trí ốc, bu-lông xuất hiện lớp oxy hóa nhẹ, dấu vết khó tránh với chiếc xe gần 60 năm tuổi nhưng tổng thể vẫn cho thấy tình trạng bảo quản tốt.

Honda 67 là cách gọi phổ biến tại Việt Nam của dòng Honda SS50/CL50 sản xuất cuối những năm 1960. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh, dung tích 49cc (hoặc 50cc), làm mát bằng không khí. Động cơ này thường đi kèm với hộp số 4 hoặc 5 cấp, côn tay, mang lại công suất khoảng 2.7kW đến 6 mã lực và tốc độ tối đa có thể đạt 90-95 km/h. Đây là dòng xe bền bỉ, tiết kiệm xăng, dễ sửa chữa và linh hoạt trên nhiều địa hình.

Giá 2,2 tỷ đồng: Đỉnh cao sưu tầm hay quá tay?

Việc chiếc Honda 67 đời 1967 được chào bán với giá 2,2 tỷ đồng lập tức thu hút sự chú ý. Đây là mức giá cao hiếm thấy với một mẫu xe 50-72cc cổ điển tại Việt Nam.

Theo anh Đỗ Quang Tú, một người kinh doanh và sưu tầm xe cổ lâu năm ở Hà Nội, qua những hình ảnh chủ xe chia sẻ, có thể thấy chiếc xe này đúng chuẩn zin, giữ được nhiều yếu tố nguyên bản quý giá. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh thị trường hiện nay, anh Tú cho rằng mức giá hơn 1 tỷ đồng sẽ hợp lý hơn. “2,2 tỷ là con số khá cao so với mặt bằng chung”, anh nhận định.

Thực tế, thị trường xe cổ Việt Nam thời gian gần đây đã hạ nhiệt. Giá trị xe phụ thuộc lớn vào độ nguyên bản, lịch sử xe và nhu cầu của giới sưu tầm. Những chiếc còn sơn zin, máy zin, chưa qua phục chế nhiều thường được định giá cao hơn, song vẫn phải đặt trong tương quan cung – cầu.

Liệu có nhà sưu tầm nào sẵn sàng chi 2,2 tỷ đồng để sở hữu một “cỗ máy thời gian” gần 60 năm tuổi? Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào mức độ đam mê và độ “chịu chơi” của người yêu Honda 67.

