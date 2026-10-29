Honda dự kiến đưa mẫu bán tải khung gầm rời đầu tiên của hãng ra thị trường từ năm 2028, dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton. Mẫu xe mới chủ yếu phục vụ khách hàng Đông Nam Á, trong khi khả năng phân phối tại Bắc Mỹ vẫn chưa được công bố.

Theo MotorBiscuit, dẫn nguồn Automotive News, Honda đã xác nhận kế hoạch phát triển mẫu bán tải mới dựa trên Mitsubishi Triton. Đây là bước đi đáng chú ý của hãng xe Nhật Bản trong nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt tại những thị trường mà dòng bán tải khung gầm rời vẫn có nhu cầu lớn.

Dự kiến, mẫu xe mang thương hiệu Honda sẽ được bán từ năm 2028, tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ tên gọi chính thức cũng như khả năng đưa sản phẩm này đến thị trường Bắc Mỹ.

Không chỉ đơn thuần là đổi logo Mitsubishi

Theo thông tin được Jalopnik dẫn lại, Honda cho biết mẫu bán tải mới sẽ có thiết kế ngoại thất đủ khác biệt so với Mitsubishi Triton để tạo dấu ấn riêng.

Dù sử dụng chung nền tảng với Triton, mẫu xe vẫn được phát triển theo nhận diện thương hiệu Honda. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hệ truyền động, trang bị, kích thước hay những thay đổi kỹ thuật so với mẫu xe của Mitsubishi.

Honda cho biết mẫu bán tải mới sẽ có thiết kế ngoại thất đủ khác biệt so với Mitsubishi Triton để tạo dấu ấn riêng.

Việc tận dụng nền tảng có sẵn giúp Honda tiếp cận phân khúc bán tải khung gầm rời mà không phải phát triển hoàn toàn một mẫu xe mới từ đầu. Đây cũng là hướng đi có thể giúp các hãng xe chia sẻ nguồn lực sản xuất, giảm sự trùng lặp trong đầu tư và tận dụng kinh nghiệm phát triển sản phẩm của đối tác.

Theo kế hoạch, mẫu bán tải Honda sẽ được sản xuất cùng Mitsubishi Triton tại nhà máy Laem Chabang ở Thái Lan.

Cơ sở này có công suất thiết kế khoảng 420.000 xe mỗi năm, nhưng sản lượng năm 2025 chỉ đạt khoảng 170.000 xe. Điều đó cho thấy nhà máy vẫn còn dư địa để tăng sản lượng nếu nhu cầu thị trường và kế hoạch sản xuất cho phép.

Thỏa thuận cũng nằm trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa các hãng xe Nhật Bản tiếp tục được duy trì. Theo Automotive News, Honda, Mitsubishi và Nissan cho biết ba doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Trong đó, Nissan là cổ đông của Mitsubishi. Dù Honda và Nissan từng chấm dứt các cuộc đàm phán sáp nhập vào năm 2025, hai hãng vẫn tiếp tục tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực ô tô.

Honda Ridgeline khác gì bán tải khung gầm rời?

Tại Mỹ, mẫu bán tải quen thuộc nhất của Honda là Ridgeline. Tuy nhiên, mẫu xe này sử dụng kết cấu khung gầm liền khối tương tự nhiều dòng SUV, thay vì khung gầm rời dạng thang thường thấy trên các mẫu bán tải truyền thống.

Cách thiết kế của Ridgeline mang lại khả năng vận hành gần với một chiếc crossover, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe còn có những giải pháp thực dụng như cửa thùng sau mở theo hai hướng và khoang chứa đồ nằm dưới sàn thùng.

Tại Mỹ, mẫu bán tải quen thuộc nhất của Honda là Ridgeline.

Tuy nhiên, kết cấu khung gầm liền khối khiến Ridgeline có định hướng sử dụng khác với những mẫu bán tải khung gầm rời chuyên phục vụ công việc nặng hoặc địa hình phức tạp.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton thuộc phân khúc bán tải cỡ trung, sử dụng khung gầm dạng thang. Kết cấu này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về tải trọng, khả năng kéo và độ bền trong những điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

Triton hiện là sản phẩm quen thuộc tại nhiều thị trường như Thái Lan và Australia, nhưng không được Mitsubishi phân phối chính thức tại Mỹ. Đây cũng là những thị trường mà dòng bán tải khung gầm rời có vai trò quan trọng đối với khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Với mẫu xe mới, Honda có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một chiếc bán tải phục vụ công việc, vận chuyển hàng hóa và các hoạt động ngoài trời, thay vì chỉ tập trung vào dòng xe có đặc tính vận hành tương tự SUV.

Việc phát triển bán tải khung gầm rời không đồng nghĩa Honda sẽ ngừng sản xuất Ridgeline. Tính đến thời điểm thông tin được công bố, hãng chưa đưa ra tuyên bố cụ thể về tương lai của mẫu bán tải đang bán tại Mỹ.

Hai dòng xe có thể hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Ridgeline phù hợp hơn với người dùng ưu tiên sự thoải mái, tính tiện dụng và khả năng vận hành trên đường nhựa. Trong khi đó, mẫu xe dựa trên Mitsubishi Triton có thể phục vụ những nhu cầu đòi hỏi kết cấu khung gầm rời truyền thống.

Dù vậy, khả năng phân phối mẫu bán tải mới tại Bắc Mỹ vẫn là dấu hỏi lớn. Honda chưa xác nhận kế hoạch đưa xe đến thị trường này, do đó chưa thể khẳng định sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Tacoma hay Ford Ranger tại Mỹ.

Trước mắt, Đông Nam Á được xác định là thị trường trọng tâm của mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2028. Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là lần đầu Honda tham gia phân khúc bán tải khung gầm rời bằng một sản phẩm phát triển trên nền tảng của đối tác.

Theo Motorbiscuit

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