Omoda X vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với thiết kế crossover thể thao, khoảng sáng gầm 200 mm, khả năng lội nước trên 700 mm cùng loạt công nghệ hỗ trợ người lái và giải trí.

Omoda vừa ra mắt toàn cầu mẫu xe mới Omoda X tại sự kiện Omoda X Night, trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 tổ chức ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đây là mẫu xe crossover gầm cao được phát triển theo định hướng kết hợp xe đô thị với khả năng off-road, hướng đến những hành trình khám phá.

Theo Auto Express, Omoda X sở hữu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với phong cách khỏe khoắn, các đường gân dập nổi và cụm đèn hậu họa tiết tia sét lấy cảm hứng từ tinh thần của các loạt phim "robot chiến đấu" như Transformers và Gundam.

Khoang lái có bố cục hướng về người điều khiển, gồm màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch. Bên cạnh các giao diện điều khiển kỹ thuật số, Omoda X vẫn duy trì những nút bấm vật lý cho các chức năng thường xuyên sử dụng như điều hòa và lựa chọn chế độ lái, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành.

Ngoài các tính năng phục vụ lái xe, Omoda X tích hợp hệ thống karaoke Open Mic với bốn vùng thu âm độc lập và phụ kiện tương tác MECHA Pets sử dụng công nghệ NFC.

Một trong những thông số đáng chú ý của Omoda X là khoảng sáng gầm 200mm và khả năng lội nước theo thiết kế trên 700mm. Xe có khả năng kéo tải tối đa 1.800 kg, tải trọng nóc 75kg và 39 vị trí chứa đồ, hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng từ di chuyển hằng ngày đến những chuyến đi ngoài trời.

Về công nghệ, Omoda X được trang bị hệ thống SIAS (Super Intelligent AI Space), hỗ trợ tương tác giữa người dùng và xe bằng giọng nói. Chế độ lái cá nhân hóa X-Mode cho phép điều chỉnh thiết lập vận hành theo sở thích người lái.

Xe còn có hệ thống quan sát ban đêm bằng ảnh nhiệt hồng ngoại, được giới thiệu có khả năng phát hiện nguy cơ trong phạm vi lên tới 90m. Đây là trang bị hướng đến việc hỗ trợ người lái nhận biết môi trường trong điều kiện thiếu sáng, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và khả năng nhận diện của hệ thống.

Theo Auto Express, hiện hãng xe Trung Quốc chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán thương mại cũng như kế hoạch phân phối mẫu Omoda X này tại từng thị trường.

Omoda X sẽ là mẫu xe áp chót trong dòng sản phẩm của thương hiệu Omoda, nằm giữa các dòng được đánh dấu là "G" và "Z". Các dòng xe này của Omoda dự kiến ​​sẽ ra mắt trong khoảng 3 năm tới.

(Theo Auto Express)