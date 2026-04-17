Thú chơi độ xe tại Việt Nam những năm gần đây không còn dừng lại ở việc “làm đẹp” đơn thuần, mà đã chuyển sang một cấp độ cao hơn: cá nhân hóa và nâng tầm trải nghiệm. Từ những mẫu xe phổ thông, người chơi sẵn sàng đầu tư để “lột xác” hoàn toàn, theo đuổi các phong cách riêng như café racer, tracker hay bobber, đồng thời nâng cấp bằng loạt “đồ chơi” nhằm cải thiện cả ngoại hình lẫn khả năng vận hành.

Chiếc xe trong bài là một ví dụ điển hình. Xuất phát từ nền tảng là một chiếc Honda Rebel 125cc khá cũ được nâng cấp lên dung tích 150cc, theo đuổi phong cách bobber, một trường phái đề cao sự tối giản, bụi bặm và đậm chất cơ khí.

Anh Trần Quang Tân (Tiktoker Tân Xe hay, ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), thợ chính độ chiếc xe cho biết, chủ chiếc xe đã đầu tư độ mới, “làm lại từ đầu”.

Dễ nhận thấy nhất là phần đầu xe đã được thay đổi hoàn toàn với đèn LED bi cầu kích thước lớn, thiết kế tròn cổ điển nhưng tích hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại. Ghi đông được chuyển sang dạng thể thao, kéo thấp, tạo tư thế lái chúi về phía trước, phù hợp với tinh thần bobber. Cụm phuộc trước hành trình ngược (USD) không chỉ tăng độ “ngầu” mà còn cải thiện khả năng vận hành so với phuộc ống lồng nguyên bản.

Thân xe là khu vực được can thiệp nhiều nhất. Bình xăng được gò thủ công với nắp lệch, tạo điểm nhấn lạ mắt và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Phía sau, phần cốp cũng được chế tác thủ công đồng bộ với tổng thể, kết hợp cùng yên solo kiểu bobber. Điểm thú vị là yên có thể linh hoạt mở rộng thêm một chỗ ngồi phía sau khi cần chở hai người, chi tiết hiếm gặp trên các bản độ theo phong cách này.

Hệ thống phanh được nâng cấp với cấu hình 3 đĩa cho cả bánh trước và sau, tăng độ an toàn khi vận hành. Bộ mâm đi kèm lốp gai bản lớn dạng “mũi tên” giúp xe có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, từ đường phố đông đúc đến off-road nhẹ, đồng thời tăng thêm vẻ hầm hố cho tổng thể xe.

Honda Rebel 125 được trang bị động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 124cc nay đã được nâng cấp lên 150cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sử dụng chế hòa khí (trên các đời cũ), đi kèm hộp số côn tay 5 cấp, thiên về sự bền bỉ và vận hành ổn định hơn là sức mạnh. Công suất thường ở mức khoảng 10-12 mã lực.

So với nguyên bản, chiếc xe gần như “thay da đổi thịt” hoàn toàn, mang diện mạo mạnh mẽ, tối giản nhưng đầy cá tính. Theo anh Tân, tổng chi phí hoàn thiện ở mức khoảng 30 triệu đồng. "Người chơi hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe độc đáo, khác biệt mà không cần chi quá nhiều tiền", anh Tân chia sẻ.

