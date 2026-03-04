Chủ xe, anh Ngọc Đức (Hà Nội) khẳng định đây là chiếc xe “nguyên bản, còn rất đẹp từ trong ra ngoài” và vừa hoàn thành chuyến đi Tây Bắc dài 500km mà “không nằm đường”.

Biểu tượng bền bỉ một thời

RJ77 thuộc thế hệ Land Cruiser 70 Series, dòng SUV khung gầm rời (body-on-frame) nổi tiếng về độ bền bỉ và khả năng off-road. Tại Việt Nam những năm 1990, ô tô còn là tài sản hiếm hoi, phần lớn Land Cruiser được nhập về theo diện viện trợ hoặc phục vụ cơ quan nhà nước. Nhờ hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu bán thời gian, gầm cao và kết cấu chắc chắn, mẫu xe này từng là lựa chọn gần như mặc định cho những chuyến công tác vùng sâu, vùng xa.

Chiếc xe Toyota Land Cruiser RJ77 đời 1990 “nguyên bản, còn rất đẹp từ trong ra ngoài”. Ảnh: NVCC.

Phiên bản RJ77 sử dụng động cơ xăng 2.4L mã 22R, 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất khoảng 97 mã lực và mô-men xoắn hơn 180 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Thông số không ấn tượng theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng điểm mạnh của dòng máy này nằm ở độ bền cơ học và khả năng sửa chữa đơn giản.

Qua hình ảnh thực tế, chiếc Land Cruiser 36 năm tuổi của anh Đức mang màu sơn xám bạc cổ điển, ngoại hình vuông vức đặc trưng của thế hệ 70 Series. Cản trước, lưới tản nhiệt với logo TOYOTA dập nổi, đèn pha vuông và bộ vành nguyên bản đúng đời vẫn còn hiện diện. Chủ xe cho biết vành là “đồ chơi” dành riêng cho Land Cruiser đời này, trong khi lốp được thay theo tiêu chuẩn đăng kiểm.

Chiếc Land Cruiser 36 năm tuổi mang màu sơn xám bạc cổ điển, ngoại hình vuông vức đặc trưng của thế hệ 70 Series. Ảnh: NVCC.

Khoang nội thất gây ấn tượng bởi độ nguyên bản hiếm gặp. Ghế nỉ sọc xám vẫn giữ được phom dáng, chưa bị rách hay xẹp lún nhiều. Táp-lô thiết kế đơn giản, vô-lăng "zin", cần số sàn dài đặc trưng của xe địa hình thập niên 1990. Hàng ghế sau rộng rãi, bề mặt ghế đồng đều, ít dấu hiệu xuống cấp. Tổng thể cho thấy chiếc xe được chăm sóc kỹ lưỡng, không có dấu hiệu “độ chế” hay can thiệp quá nhiều.

Bên trong nội thất nguyên bản của xe. Ảnh: NVCC.

Anh Đức cho biết xe vừa hoàn thành hành trình Tây Bắc 500km mà không phát sinh hỏng vặt. Theo anh, điều này chỉ có thể đạt được khi xe được bảo dưỡng cẩn thận từ dầu máy, nước mát, két nước đến hệ thống giảm xóc, gầm bệ.

“Những xe không được đầu tư chăm sóc thì khó dám đi xa. Còn xe này bảo dưỡng kỹ nên vận hành rất ổn định,” anh chia sẻ.

Giá đắt gấp 3 xe cùng đời trên thị trường

Theo khảo sát của PV VietNamNet, hiện nay trên thị trường ô tô cũ, có không ít chiếc Toyota Land Cruiser RJ77 đời 1990 được chào bán ở giá khá rẻ chỉ trên dưới 300 triệu đồng. Trong khi đó, chiếc xe của anh Đức được anh định giá lên đến 1 tỷ đồng, tức cao hơn gấp 3 mặt bằng thị trường.

Lý giải về con số 1 tỷ đưa ra, anh Đức cho biết, trên thị trường hiện nay, Land Cruiser RJ77 còn giữ được tình trạng đẹp như vậy không nhiều. Phần lớn xe đã xuống cấp hoặc bị cải tạo phục vụ mục đích khác. Chính vì vậy, mức giá khoảng 1 tỷ đồng được xem là dành cho giá trị sưu tầm hơn là phương tiện di chuyển thông thường.

Theo anh Đức, xu hướng chơi xe cổ nguyên bản đang được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những ai thích trải nghiệm cảm giác lái “cơ khí thuần túy” và phong cách hoài niệm. Không ít người chọn những mẫu xe như RJ77 để đi phượt đường dài, thay vì SUV hiện đại đầy công nghệ.

Xe vừa hoàn thành chuyến đi Tây Bắc dài 500 km mà “không nằm đường”. Ảnh: NVCC.

Liên quan đến câu chuyện đăng kiểm, vốn đang được siết chặt, anh Đức cho biết, những mẫu xe như thế này không gặp trở ngại nếu được bảo dưỡng đúng cách và giữ nguyên bản. “Khó là với xe không chịu chăm sóc. Xe bảo dưỡng kỹ thì qua đăng kiểm bình thường,” anh nói.

Ở thời điểm xe điện và SUV hiện đại lên ngôi, một chiếc Land Cruiser RJ77 đời 1990 còn nguyên bản, vận hành ổn định sau hơn ba thập kỷ vẫn là minh chứng cho triết lý bền bỉ từng làm nên tên tuổi Toyota. Và với những người đam mê, đó không chỉ là chiếc xe, mà còn là một phần ký ức của cả một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử ô tô Việt Nam.

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!